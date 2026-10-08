Fernanda Louback, Douglas Ruas, Serginho e Flávio Bolsonaro em evento em Cabo FrioAscom

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Renata Cristiane
O prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho (PL), chega ao pós-primeiro turno com uma coleção de acertos que chama atenção. Antes, durante e depois da eleição, Serginho bancou suas apostas e viu os resultados confirmarem sua leitura do cenário. Os nomes que apoiou foram eleitos e, em vários casos, com votação expressiva. Mas o principal acerto estava no Governo do Estado. Serginho sustentou desde a campanha que Douglas Ruas (PL) tinha força para vencer e chegou a antecipar o desfecho da batalha jurídica envolvendo a eleição. Com a decisão do TSE desta quinta-feira (8), que anulou os votos de Garotinho (REP) e levou à nova totalização, Douglas ultrapassou 50% dos votos válidos e será declarado governador eleito. Não à toa, Serginho virou um dos personagens políticos de maior destaque no primeiro turno. Fez barba, cabelo e bigode.
Douglas Ruas e Serginho em Cabo Frio - Ascom
Douglas Ruas e Serginho em Cabo Frio Ascom

"DOUGLAS É VENCEDOR QUATRO VEZES"

Serginho tem uma definição própria para a trajetória política de Douglas Ruas: “vencedor quatro vezes”. O prefeito de Cabo Frio vem repetindo que o futuro governador precisou vencer não apenas nas urnas, mas também diferentes batalhas políticas e judiciais ao longo do caminho. Na leitura de Serginho, Douglas venceu a disputa pela presidência da Alerj, enfrentou o questionamento judicial de Eduardo Paes (PSD), participou de uma nova eleição e voltou a conquistar o comando da Casa. Depois, quando surgiu a possibilidade de assumir o Governo do Estado pela linha sucessória, novamente houve disputa na Justiça. Agora, veio a eleição para governador. Douglas terminou o pleito na liderança e, diante do questionamento judicial sobre os votos de Garotinho, novamente precisou aguardar uma decisão da Justiça. Nesta quinta-feira (8), o TSE formou maioria para anular os votos e abriu caminho para sua confirmação como governador eleito. É justamente por isso que Serginho afirma que Douglas venceu quatro vezes — e, na avaliação do prefeito, Eduardo Paes não teria agora espaço para contestar o resultado político das urnas.

Dr. Serginho - Ascom
Dr. SerginhoAscom

SUBIU DE PATAMAR NO PL

A eleição também deixou uma consequência política importante para Serginho: o prefeito de Cabo Frio ganhou ainda mais espaço dentro do PL. A campanha de Ruas colocou Serginho em uma posição de protagonismo regional e estadual, e sua capacidade de leitura do cenário eleitoral passou a ser observada com ainda mais atenção dentro da legenda. Serginho é conhecido entre aliados por acompanhar pesquisas de perto e interpretar os movimentos do eleitorado. Nesta eleição, essa leitura acabou se transformando em estratégia de campanha — e os resultados deram força ao discurso do prefeito. Agora, a agenda muda de direção. Nesta sexta-feira (9), Serginho segue para o Rio de Janeiro para participar de uma reunião de coordenação da campanha de Flávio Bolsonaro (PL), que disputa o segundo turno presidencial. Douglas Ruas também participa da mobilização.
E o prefeito de Cabo Frio já prepara o próximo movimento: uma reunião com prefeitos da Região dos Lagos para organizar a campanha de Flávio Bolsonaro na região. Depois de ajudar a construir a vitória de Douglas no Rio, Serginho agora coloca sua articulação regional a serviço da disputa nacional. Se no primeiro turno ele mostrou que sabia ler o tabuleiro, agora terá a missão de movimentar as peças da Região dos Lagos em favor de Flávio.
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Fernanda Louback, Douglas Ruas, Serginho e Flávio Bolsonaro em evento em Cabo Frio
Dr. Serginho
Douglas Ruas e Serginho em Cabo Frio