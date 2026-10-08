Fernanda Louback, Douglas Ruas, Serginho e Flávio Bolsonaro em evento em Cabo Frio - Ascom

Fernanda Louback, Douglas Ruas, Serginho e Flávio Bolsonaro em evento em Cabo FrioAscom

Publicado 08/10/2026 18:37 | Atualizado 08/10/2026 20:03

Douglas Ruas e Serginho em Cabo Frio Ascom

"DOUGLAS É VENCEDOR QUATRO VEZES"

Dr. Serginho Ascom

SUBIU DE PATAMAR NO PL

Serginho tem uma definição própria para a trajetória política de Douglas Ruas: “vencedor quatro vezes”. O prefeito de Cabo Frio vem repetindo que o futuro governador precisou vencer não apenas nas urnas, mas também diferentes batalhas políticas e judiciais ao longo do caminho. Na leitura de Serginho, Douglas venceu a disputa pela presidência da Alerj, enfrentou o questionamento judicial de Eduardo Paes (PSD), participou de uma nova eleição e voltou a conquistar o comando da Casa. Depois, quando surgiu a possibilidade de assumir o Governo do Estado pela linha sucessória, novamente houve disputa na Justiça. Agora, veio a eleição para governador. Douglas terminou o pleito na liderança e, diante do questionamento judicial sobre os votos de Garotinho, novamente precisou aguardar uma decisão da Justiça. Nesta quinta-feira (8), o TSE formou maioria para anular os votos e abriu caminho para sua confirmação como governador eleito. É justamente por isso que Serginho afirma que Douglas venceu quatro vezes — e, na avaliação do prefeito, Eduardo Paes não teria agora espaço para contestar o resultado político das urnas.A eleição também deixou uma consequência política importante para Serginho: o prefeito de Cabo Frio ganhou ainda mais espaço dentro do PL. A campanha de Ruas colocou Serginho em uma posição de protagonismo regional e estadual, e sua capacidade de leitura do cenário eleitoral passou a ser observada com ainda mais atenção dentro da legenda. Serginho é conhecido entre aliados por acompanhar pesquisas de perto e interpretar os movimentos do eleitorado. Nesta eleição, essa leitura acabou se transformando em estratégia de campanha — e os resultados deram força ao discurso do prefeito. Agora, a agenda muda de direção. Nesta sexta-feira (9), Serginho segue para o Rio de Janeiro para participar de uma reunião de coordenação da campanha de Flávio Bolsonaro (PL), que disputa o segundo turno presidencial. Douglas Ruas também participa da mobilização.