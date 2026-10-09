Dr. Serginho (PL), Dra. Gabriela (PL), apoiadores e lideranças da região em encontro no Rio - Ascom

Dr. Serginho (PL), Dra. Gabriela (PL), apoiadores e lideranças da região em encontro no RioAscom

Publicado 09/10/2026 17:44 | Atualizado 09/10/2026 20:54

"A nossa união demonstra a força do trabalho que fizemos nas urnas. O governador eleito Douglas Ruas conta com o nosso apoio para garantir uma vitória expressiva e consolidar o projeto político que vai transformar o estado", declarou a prefeita durante sua participação.

Dra. Gabriela e Dr. Serginho chegando ao evento Reprodução

Articulação regional e metas para o segundo turno

O encontro também serviu para estreitar os laços entre os chefes de executivos municipais recém-eleitos e reeleitos. O prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho (PL), integrou as conversas e celebrou a sintonia entre os municípios vizinhos, citando a participação de lideranças como a deputada estadual eleita Dra. Gabriela Azevedo (PL). Segundo o chefe do Executivo cabo-friense, cidades como São Pedro da Aldeia, Arraial do Cabo e Armação dos Búzios estão integradas em um esforço conjunto de mobilização.De acordo com Dr. Serginho, a articulação promovida pelo governador eleito Douglas Ruas (PL) tem sido fundamental para aproximar prefeituras e Câmaras Municipais. A estratégia do grupo político consiste em unificar forças para ampliar a margem de votos em toda a Região dos Lagos até o pleito marcado para o próximo dia 25. Com os discursos alinhados e as alianças consolidadas, a ordem entre os mandatários agora é transferir o engajamento das mesas de negociação diretamente para as ruas.