Dr. Serginho (PL), Dra. Gabriela (PL), apoiadores e lideranças da região em encontro no RioAscom

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Renata Cristiane
O cenário político ganhou novos capítulos nesta sexta-feira (9) com a realização de um almoço político na cidade do Rio de Janeiro. O evento estratégico reuniu prefeitos, vereadores, deputados e senadores da base conservadora com o propósito declarado de fortalecer e intensificar a campanha do candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) rumo ao segundo turno da disputa. A mobilização buscou alinhar o discurso das principais lideranças regionais e consolidar uma frente unificada no estado e da Região dos Lagos.

Entre os nomes de destaque que marcaram presença na programação esteve a prefeita de Araruama, Daniela de Soares (PL). A gestora municipal discursou no palco do evento e enfatizou a relevância da Região dos Lagos para o bloco conservador, lembrando que a coalizão obteve mais de sessenta por cento dos votos válidos em seu município durante o pleito recente.
Daniela Soares e Flávio Bolsonaro - Ascom
Daniela Soares e Flávio BolsonaroAscom

"A nossa união demonstra a força do trabalho que fizemos nas urnas. O governador eleito Douglas Ruas conta com o nosso apoio para garantir uma vitória expressiva e consolidar o projeto político que vai transformar o estado", declarou a prefeita durante sua participação.
Dra. Gabriela e Dr. Serginho chegando ao evento - Reprodução
Dra. Gabriela e Dr. Serginho chegando ao eventoReprodução

Articulação regional e metas para o segundo turno

O encontro também serviu para estreitar os laços entre os chefes de executivos municipais recém-eleitos e reeleitos. O prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho (PL), integrou as conversas e celebrou a sintonia entre os municípios vizinhos, citando a participação de lideranças como a deputada estadual eleita Dra. Gabriela Azevedo (PL). Segundo o chefe do Executivo cabo-friense, cidades como São Pedro da Aldeia, Arraial do Cabo e Armação dos Búzios estão integradas em um esforço conjunto de mobilização.

De acordo com Dr. Serginho, a articulação promovida pelo governador eleito Douglas Ruas (PL) tem sido fundamental para aproximar prefeituras e Câmaras Municipais. A estratégia do grupo político consiste em unificar forças para ampliar a margem de votos em toda a Região dos Lagos até o pleito marcado para o próximo dia 25. Com os discursos alinhados e as alianças consolidadas, a ordem entre os mandatários agora é transferir o engajamento das mesas de negociação diretamente para as ruas.
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Dr. Serginho (PL), Dra. Gabriela (PL), apoiadores e lideranças da região em encontro no Rio
Daniela Soares e Flávio Bolsonaro
Dra. Gabriela e Dr. Serginho chegando ao evento