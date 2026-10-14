Carreata em apoio a Flávio Bolsonaro (PL), na Praia do Forte, em Cabo Frio - Reprodução

Carreata em apoio a Flávio Bolsonaro (PL), na Praia do Forte, em Cabo FrioReprodução

Publicado 14/10/2026 14:19





A carreata alcançou grandes proporções ao longo do trajeto, estendendo-se da Praça Porto Rocha até a entrada do Assaí Atacadista, somando cerca de 4 km de extensão ocupados por carros e motos em apoio à mobilização.



A agenda de Douglas Ruas nesta quarta-feira inclui compromissos em outras cidades da região. O governador eleito também passa por São Pedro da Aldeia, onde o prefeito Fábio do Pastel (PL) convocou a população pelas redes sociais para participar de uma mobilização na Praça Poço Fundo. Já em Iguaba Grande, uma carreata está prevista para as 14h30, com apoio do prefeito Fabinho Costa (CID).



Investimentos no interior e segurança pública



Durante o encontro, o governador eleito destacou a importância de integrar as cidades do interior ao desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro. "Nós temos um Rio muito forte no interior, onde as pessoas moram e esperam por serviços públicos de qualidade. Com certeza nós teremos quatro anos de muita presença no interior do Estado do Rio de Janeiro, garantindo serviços públicos de qualidade e investimentos para as nossas cidades aqui", afirmou Douglas Ruas.



A segurança pública foi apontada pelo gestor como a principal pauta do plano de governo estadual. Ruas anunciou a convocação imediata de aprovados em concursos e o reforço do efetivo policial em todas as regiões. "A segurança pública é o eixo principal do nosso plano de governo e prioridade do nosso estado. Sem segurança as crianças não chegam na escola, a mãe não chega numa unidade de saúde e o estado não se desenvolve economicamente. Por isso, nós já vamos no primeiro mês de governo convocar todos os aprovados nos concursos das forças de segurança, estabelecer um novo cronograma para realização de concursos para aumentar o efetivo e reforçar a segurança nas cidades do interior e também na região metropolitana", declarou.



Combate rigoroso à violência contra a mulher



O governador eleito também defendeu ações firmes de combate ao feminicídio e à violência de gênero no estado. Ruas ressaltou que a futura gestão vai adotar o monitoramento eletrônico e impor sanções severas aos agressores. "Nós seremos duros contra os covardes que insistem em levantar a mão para bater em mulher. Nós vamos colocar tornozeleira eletrônica e, no nosso governo, se o agressor de mulher achar que vai para a delegacia apenas para sair com uma medida protetiva, está enganado. Vai para a cadeia e vai mofar na cadeia. É dessa maneira que a gente vai combater esses covardes", pontuou. O governador eleito do Rio de Janeiro, Douglas Ruas (PL), participou nesta quarta-feira (14) de uma mobilização política e carreata em Cabo Frio. O evento reuniu lideranças da Região dos Lagos e marcou a articulação de apoio ao candidato Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição presidencial. Acompanhado do prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho (PL), e da deputada estadual eleita Dra. Gabriela (PL), Ruas conversou com moradores e detalhou as prioridades da futura gestão.A carreata alcançou grandes proporções ao longo do trajeto, estendendo-se da Praça Porto Rocha até a entrada do Assaí Atacadista, somando cerca de 4 km de extensão ocupados por carros e motos em apoio à mobilização.A agenda de Douglas Ruas nesta quarta-feira inclui compromissos em outras cidades da região. O governador eleito também passa por São Pedro da Aldeia, onde o prefeito Fábio do Pastel (PL) convocou a população pelas redes sociais para participar de uma mobilização na Praça Poço Fundo. Já em Iguaba Grande, uma carreata está prevista para as 14h30, com apoio do prefeito Fabinho Costa (CID).Durante o encontro, o governador eleito destacou a importância de integrar as cidades do interior ao desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro. "Nós temos um Rio muito forte no interior, onde as pessoas moram e esperam por serviços públicos de qualidade. Com certeza nós teremos quatro anos de muita presença no interior do Estado do Rio de Janeiro, garantindo serviços públicos de qualidade e investimentos para as nossas cidades aqui", afirmou Douglas Ruas.A segurança pública foi apontada pelo gestor como a principal pauta do plano de governo estadual. Ruas anunciou a convocação imediata de aprovados em concursos e o reforço do efetivo policial em todas as regiões. "A segurança pública é o eixo principal do nosso plano de governo e prioridade do nosso estado. Sem segurança as crianças não chegam na escola, a mãe não chega numa unidade de saúde e o estado não se desenvolve economicamente. Por isso, nós já vamos no primeiro mês de governo convocar todos os aprovados nos concursos das forças de segurança, estabelecer um novo cronograma para realização de concursos para aumentar o efetivo e reforçar a segurança nas cidades do interior e também na região metropolitana", declarou.O governador eleito também defendeu ações firmes de combate ao feminicídio e à violência de gênero no estado. Ruas ressaltou que a futura gestão vai adotar o monitoramento eletrônico e impor sanções severas aos agressores. "Nós seremos duros contra os covardes que insistem em levantar a mão para bater em mulher. Nós vamos colocar tornozeleira eletrônica e, no nosso governo, se o agressor de mulher achar que vai para a delegacia apenas para sair com uma medida protetiva, está enganado. Vai para a cadeia e vai mofar na cadeia. É dessa maneira que a gente vai combater esses covardes", pontuou.