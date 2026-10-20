Dr. Serginho faz selfie com apoiadores presentes no evento - Divulgação

Dr. Serginho faz selfie com apoiadores presentes no eventoDivulgação

Publicado 20/10/2026 12:34 | Atualizado 20/10/2026 16:57

O encontro promovido pelo prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho (PL), e pela deputada estadual eleita Dra. Gabriela (PL), em apoio a Flávio Bolsonaro (PL), deixou o comitê de campanha do PL lotado nesta segunda-feira (19), em Cabo Frio. A Reunião do 22 reuniu apoiadores do candidato à Presidência da República e lideranças políticas alinhadas ao grupo , em uma mobilização na semana que antecede o segundo turno das eleições. O ato reforçou a articulação política local em torno da campanha e a aposta na aproximação entre os governos municipal e federal. Campanha de Flávio Bolsonaro.

Amigo de Flávio Bolsonaro, Dr. Serginho foi um dos puxadores de votos do grupo político no primeiro turno. Agora, com a eleição da irmã, Dra. Gabriela, para a Assembleia Legislativa, assim como a eleição do governador Douglas Ruas, o prefeito direciona suas forças para a campanha presidencial. A mobilização em Cabo Frio integra a estratégia de reforçar o apoio ao candidato na reta final da disputa.

A reunião foi marcada por discursos em defesa das propostas de Flávio Bolsonaro e pela mobilização de apoiadores. A participação de lideranças do município também evidenciou o envolvimento de representantes políticos da Região dos Lagos na reta final da disputa presidencial, período em que os grupos intensificam agendas para ampliar a presença junto ao eleitorado.

Dr. Serginho defende alinhamento entre governos

Durante o encontro, o prefeito de Cabo Frio destacou a relação próxima com Flávio Bolsonaro e defendeu a importância de uma eventual parceria entre a administração municipal e o governo federal. Segundo ele, o alinhamento político poderia favorecer a interlocução institucional, a atração de investimentos e a ampliação de oportunidades para o município.

“Cabo Frio tem muito a ganhar com Flávio Bolsonaro na Presidência da República. Acredito na importância de termos diálogo, parceria e alinhamento entre os governos para abrir portas, atrair investimentos e ampliar as oportunidades para a nossa cidade. Essa é uma escolha que envolve o futuro do Brasil e também o futuro de Cabo Frio”, afirmou o prefeito.

A declaração coloca a relação entre as esferas municipal e federal no centro do discurso político apresentado durante a reunião. Para a administração de Cabo Frio, conforme a avaliação expressa por Dr. Serginho, a interlocução com o Palácio do Planalto é um dos fatores que podem contribuir para viabilizar investimentos e projetos de interesse local.

O encontro também funcionou como espaço de mobilização do grupo político que apoia Flávio Bolsonaro. Com a proximidade do segundo turno, a participação de lideranças municipais e de apoiadores integra a estratégia de manter a campanha em evidência na cidade.

Dra. Gabriela destaca mobilização dos apoiadores

A deputada estadual eleita Dra. Gabriela, que idealizou o encontro ao lado do prefeito, também ressaltou a importância da participação popular na reta final da campanha. Em seu discurso, ela destacou a união do grupo em torno de propostas relacionadas ao desenvolvimento, à segurança e à ampliação de oportunidades.

“Estamos vivendo um momento importante para o futuro do nosso país. Essa reunião demonstra a força de um grupo que acredita em suas ideias e que quer continuar trabalhando por uma sociedade com mais oportunidades, desenvolvimento e segurança. Nosso compromisso é seguir próximos das pessoas, ouvindo a população e defendendo aquilo em que acreditamos”, declarou.

Bloco do 22 está previsto para sexta-feira

A agenda de campanha em Cabo Frio deve continuar ao longo da semana, com reuniões e caminhadas em diferentes pontos do município. A programação anunciada prevê uma nova mobilização na sexta-feira (23), com a realização do Bloco do 22, voltado à continuidade das atividades de apoio a Flávio Bolsonaro.

A iniciativa dá sequência à estratégia de manter apoiadores mobilizados nos dias que antecedem o segundo turno. A expectativa é que as atividades ampliem a presença do grupo nas ruas e mantenham o debate eleitoral em evidência no município.