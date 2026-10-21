Daniela Soares discursa durante entregaFoto: Reprodução
A mudança vai além da metragem. A unidade recebeu consultórios médicos e odontológicos ampliados, sala de fisioterapia, espaço exclusivo para triagem, sala de curativos e ambientes climatizados. A proposta é melhorar as condições de atendimento e ampliar a oferta de serviços para moradores de Paracatu e comunidades vizinhas.
Durante a inauguração, Daniela fez questão de associar a obra à qualidade dos serviços públicos oferecidos pelo município. “Quem é morador de Paracatu, quem passa por aqui, quando via esse postinho, sabia que aquilo não representava a nossa cidade. Com os recursos que temos, podemos oferecer o que há de melhor. Agora aqui é uma verdadeira UBS”, afirmou.
Fisioterapia mais perto de casa
Um dos pontos de maior impacto prático é a implantação do serviço de fisioterapia na própria unidade. Antes, moradores que precisavam desse atendimento tinham de se deslocar até o Centro de Araruama. Com a nova estrutura, a expectativa é reduzir o tempo e os transtornos de deslocamento, especialmente para quem depende do transporte e da rede pública para dar continuidade ao tratamento.
A ampliação também fortalece a atenção básica, responsável pelo primeiro atendimento, pela prevenção e pelo acompanhamento contínuo dos pacientes. Na prática, unidades mais estruturadas podem ajudar a descentralizar os serviços e reduzir a necessidade de deslocamentos para procedimentos e atendimentos disponíveis em outras regiões.
A entrega de Paracatu não deve ser um movimento isolado. A Prefeitura informou que outras cinco UBSs estão programadas, sinalizando a continuidade da expansão da rede municipal de Saúde.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.