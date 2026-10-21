Daniela Soares discursa durante entregaFoto: Reprodução

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Renata Cristiane
A prefeita de Araruama, Daniela Soares (PL), colocou mais uma entrega na conta da Saúde nesta quarta-feira (21). Em Paracatu, no distrito de Morro Grande, inaugurou a nova estrutura da Unidade Básica de Saúde (UBS), que passou de 113 m² para 267 m². A obra mais que dobrou a área construída e reforça uma frente de atuação que vem ganhando espaço na agenda do governo municipal: a ampliação da rede de atendimento básico.

A mudança vai além da metragem. A unidade recebeu consultórios médicos e odontológicos ampliados, sala de fisioterapia, espaço exclusivo para triagem, sala de curativos e ambientes climatizados. A proposta é melhorar as condições de atendimento e ampliar a oferta de serviços para moradores de Paracatu e comunidades vizinhas.

Durante a inauguração, Daniela fez questão de associar a obra à qualidade dos serviços públicos oferecidos pelo município. “Quem é morador de Paracatu, quem passa por aqui, quando via esse postinho, sabia que aquilo não representava a nossa cidade. Com os recursos que temos, podemos oferecer o que há de melhor. Agora aqui é uma verdadeira UBS”, afirmou.
População presente durante inauguração da UBS de Paracatu - Foto: Ascom
População presente durante inauguração da UBS de Paracatu Foto: Ascom

Fisioterapia mais perto de casa

Um dos pontos de maior impacto prático é a implantação do serviço de fisioterapia na própria unidade. Antes, moradores que precisavam desse atendimento tinham de se deslocar até o Centro de Araruama. Com a nova estrutura, a expectativa é reduzir o tempo e os transtornos de deslocamento, especialmente para quem depende do transporte e da rede pública para dar continuidade ao tratamento.

A ampliação também fortalece a atenção básica, responsável pelo primeiro atendimento, pela prevenção e pelo acompanhamento contínuo dos pacientes. Na prática, unidades mais estruturadas podem ajudar a descentralizar os serviços e reduzir a necessidade de deslocamentos para procedimentos e atendimentos disponíveis em outras regiões.

A entrega de Paracatu não deve ser um movimento isolado. A Prefeitura informou que outras cinco UBSs estão programadas, sinalizando a continuidade da expansão da rede municipal de Saúde.

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Equipe da secretaria da Saúde, chefiada por Mário Jorge Espinhara Foto: Ascom
População presente durante inauguração da UBS de Paracatu Foto: Ascom