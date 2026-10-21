Daniela Soares discursa durante entrega - Foto: Reprodução

Daniela Soares discursa durante entregaFoto: Reprodução

Publicado 21/10/2026 16:04

População presente durante inauguração da UBS de Paracatu Foto: Ascom

Fisioterapia mais perto de casa

Um dos pontos de maior impacto prático é a implantação do serviço de fisioterapia na própria unidade. Antes, moradores que precisavam desse atendimento tinham de se deslocar até o Centro de Araruama. Com a nova estrutura, a expectativa é reduzir o tempo e os transtornos de deslocamento, especialmente para quem depende do transporte e da rede pública para dar continuidade ao tratamento.A ampliação também fortalece a atenção básica, responsável pelo primeiro atendimento, pela prevenção e pelo acompanhamento contínuo dos pacientes. Na prática, unidades mais estruturadas podem ajudar a descentralizar os serviços e reduzir a necessidade de deslocamentos para procedimentos e atendimentos disponíveis em outras regiões.A entrega de Paracatu não deve ser um movimento isolado. A Prefeitura informou que outras cinco UBSs estão programadas, sinalizando a continuidade da expansão da rede municipal de Saúde.