Ramon Gidalte (PL) e aliados políticos no gabinete da Prefeitura de Casimiro de AbreuReprodução Internet
Entre as principais mudanças está a nomeação do ex-vereador Vitor Ferreira Varela para o cargo em comissão de chefe de gabinete. A alteração consolida a presença de uma das principais lideranças legislativas no centro das decisões do Poder Executivo, ampliando sua influência direta sobre a máquina pública.
Paralelamente, a prefeitura promoveu a transferência de Bianca Ferreira Varela do Nascimento. Ela deixou a chefia de gabinete para assumir formalmente o comando da secretaria municipal de administração. O ato administrativo substituiu a designação anterior para a pasta.
Repercussão jurídica
A reestruturação administrativa também alcançou a subsecretaria municipal de administração, com a nomeação de Thiago Fabiano Jardim Maurino. O novo subsecretário possui laços familiares diretos com investigados em apurações conduzidas por órgãos de fiscalização sobre contratos de combustíveis na secretaria municipal de agricultura e pesca.
O histórico recente da gestão municipal acumula pontos de tensão com o ministério público do estado do rio de janeiro (MPRJ). Em fevereiro de 2025, o órgão de controle recomendou a exoneração de Bianca Ferreira Varela da subsecretaria de educação em decorrência de questionamentos sobre nepotismo.
Meses mais tarde, em julho de 2026, investigações sobre suspeitas de fraudes em licitações e contratos públicos, além de lavagem de dinheiro, culminaram em um bloqueio judicial de bens e valores que atinge a cifra de R$ 270 milhões. O escândalo gerou forte repercussão pública e abalou a estabilidade institucional da prefeitura.
No mesmo período, mudanças administrativas na fundação municipal de agricultura colocaram aliados políticos próximos no comando de órgãos públicos, substituindo nomes ligados às empresas investigadas nas fraudes contratuais.
Desgaste político
As recentes decisões e a ascensão do grupo político liderado por Vitor Ferreira Varela provocam forte desgaste na base aliada tradicional. Observadores locais avaliam que a perda de espaço político afeta diretamente a posição do vice-prefeito Marcos Frese Miller, que enfrenta desgastes perante a opinião pública e desafios associados à crise na saúde pública do município.
A população e os vereadores locais intensificam críticas severas à condução da máquina pública, cobrando maior transparência, correção de rumos e melhorias urgentes na prestação de serviços essenciais.
O principal desafio da gestão municipal até o pleito de 2028 será reverter o desgaste institucional provocado pelas investigações judiciais e demonstrar resultados administrativos concretos capazes de sustentar um projeto político de continuidade.
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