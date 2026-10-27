Senador Flavio Bolsonaro (PL) e o presidente eleito Lula (PT)Foto: Reprodução
Conforme os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Lula passou de 121.754 votos no primeiro turno para 150.378 no segundo, um acréscimo de 28.624 votos, equivalente a 23,5%. Flávio, por sua vez, avançou de 267.879 para 269.355 votos, somando mais 1.476 votos, crescimento de aproximadamente 0,55%.
Os números mostram que o avanço do petista não foi suficiente para alterar a liderança municipal, mas ampliou sua votação em todos os sete municípios considerados no levantamento. A diferença entre os candidatos, portanto, permaneceu expressiva, embora o comportamento dos eleitores tenha produzido resultados distintos de uma cidade para outra.
Cabo Frio concentra o maior avanço de Lula
Maior destaque em números absolutos, Cabo Frio registrou o acréscimo de 9.169 votos para Lula entre os dois turnos. O petista passou de 39.944 para 49.113 votos. Flávio também avançou, de 83.213 para 83.555, mas em ritmo menor: 342 votos adicionais.
No resultado final, o candidato do PL recebeu 62,98% dos votos válidos, contra 37,02% de Lula. A cidade ilustra o principal contraste da eleição regional: o crescimento expressivo do petista conviveu com a manutenção da vantagem bolsonarista.
Araruama também apresentou uma movimentação relevante. Lula ganhou 5.581 votos, passando de 23.451 para 29.032. Flávio praticamente repetiu o desempenho numérico, saindo de 53.415 para 53.426 votos. Ainda assim, terminou com 64,79% dos votos válidos, enquanto o petista alcançou 35,21%.
Em Saquarema, Lula acrescentou 5.396 votos à votação do primeiro turno e chegou a 25.684. Flávio avançou de 44.175 para 44.444 votos, mantendo 63,38% dos votos válidos.
São Pedro da Aldeia registra maior vantagem proporcional
Entre os sete municípios, São Pedro da Aldeia apresentou o maior percentual para Flávio Bolsonaro: 68,25% dos votos válidos, contra 31,75% de Lula. O candidato do PL recebeu 38.739 votos, enquanto o petista somou 18.025.
Mesmo com a diferença expressiva, Lula conquistou mais 3.604 votos em relação ao primeiro turno. Flávio também cresceu, com 433 votos adicionais, e ampliou ligeiramente sua participação percentual.
Em Búzios, Flávio terminou com 62,99%, diante de 37,01% de Lula. O petista ganhou 1.981 votos entre os turnos. Já em Arraial do Cabo, Lula acrescentou 1.450 votos, chegando a 10.102, enquanto Flávio atingiu 16.122 votos e 61,48% dos válidos.
Iguaba Grande completou o grupo com 65,65% para Flávio e 34,35% para Lula. O petista passou de 6.773 para 8.216 votos, enquanto o candidato do PL avançou de 15.517 para 15.701.
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