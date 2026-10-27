Senador Flavio Bolsonaro (PL) e o presidente eleito Lula (PT) - Foto: Reprodução

Senador Flavio Bolsonaro (PL) e o presidente eleito Lula (PT)Foto: Reprodução

Publicado 27/10/2026 15:11





Conforme os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Lula passou de 121.754 votos no primeiro turno para 150.378 no segundo, um acréscimo de 28.624 votos, equivalente a 23,5%. Flávio, por sua vez, avançou de 267.879 para 269.355 votos, somando mais 1.476 votos, crescimento de aproximadamente 0,55%.



Os números mostram que o avanço do petista não foi suficiente para alterar a liderança municipal, mas ampliou sua votação em todos os sete municípios considerados no levantamento. A diferença entre os candidatos, portanto, permaneceu expressiva, embora o comportamento dos eleitores tenha produzido resultados distintos de uma cidade para outra. A Região dos Lagos confirmou, no segundo turno das eleições presidenciais, a força eleitoral de Flávio Bolsonaro (PL), mas também apresentou um movimento que merece atenção: o crescimento da votação de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Embora tenha mantido a liderança nas sete cidades analisadas, o candidato do PL viu o adversário ampliar sua presença nas urnas, em um cenário que evidencia diferenças entre o resultado final e a evolução dos votos ao longo da disputa.Conforme os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Lula passou de 121.754 votos no primeiro turno para 150.378 no segundo, um acréscimo de 28.624 votos, equivalente a 23,5%. Flávio, por sua vez, avançou de 267.879 para 269.355 votos, somando mais 1.476 votos, crescimento de aproximadamente 0,55%.Os números mostram que o avanço do petista não foi suficiente para alterar a liderança municipal, mas ampliou sua votação em todos os sete municípios considerados no levantamento. A diferença entre os candidatos, portanto, permaneceu expressiva, embora o comportamento dos eleitores tenha produzido resultados distintos de uma cidade para outra.



Cabo Frio concentra o maior avanço de Lula



Maior destaque em números absolutos, Cabo Frio registrou o acréscimo de 9.169 votos para Lula entre os dois turnos. O petista passou de 39.944 para 49.113 votos. Flávio também avançou, de 83.213 para 83.555, mas em ritmo menor: 342 votos adicionais.



No resultado final, o candidato do PL recebeu 62,98% dos votos válidos, contra 37,02% de Lula. A cidade ilustra o principal contraste da eleição regional: o crescimento expressivo do petista conviveu com a manutenção da vantagem bolsonarista.



Araruama também apresentou uma movimentação relevante. Lula ganhou 5.581 votos, passando de 23.451 para 29.032. Flávio praticamente repetiu o desempenho numérico, saindo de 53.415 para 53.426 votos. Ainda assim, terminou com 64,79% dos votos válidos, enquanto o petista alcançou 35,21%.



Em Saquarema, Lula acrescentou 5.396 votos à votação do primeiro turno e chegou a 25.684. Flávio avançou de 44.175 para 44.444 votos, mantendo 63,38% dos votos válidos.



São Pedro da Aldeia registra maior vantagem proporcional



Entre os sete municípios, São Pedro da Aldeia apresentou o maior percentual para Flávio Bolsonaro: 68,25% dos votos válidos, contra 31,75% de Lula. O candidato do PL recebeu 38.739 votos, enquanto o petista somou 18.025.



Mesmo com a diferença expressiva, Lula conquistou mais 3.604 votos em relação ao primeiro turno. Flávio também cresceu, com 433 votos adicionais, e ampliou ligeiramente sua participação percentual.



Em Búzios, Flávio terminou com 62,99%, diante de 37,01% de Lula. O petista ganhou 1.981 votos entre os turnos. Já em Arraial do Cabo, Lula acrescentou 1.450 votos, chegando a 10.102, enquanto Flávio atingiu 16.122 votos e 61,48% dos válidos.



Iguaba Grande completou o grupo com 65,65% para Flávio e 34,35% para Lula. O petista passou de 6.773 para 8.216 votos, enquanto o candidato do PL avançou de 15.517 para 15.701.

Lula +23,5% em votos no recorte regional; Flávio líder nas sete cidades Foto: RC24H