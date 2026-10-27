Prefeita de Araruama, Dani Soares (PL) - Foto: Ascom

Prefeita de Araruama, Dani Soares (PL)Foto: Ascom

Publicado 27/10/2026 15:27

Dani Soares e seus secretários de Obras (à esq.), Fernando Frauches, e de Saúde, Mário Jorge Espinhara Foto: Ascom

Entrega prevista para 2027

Com 2,8 mil metros quadrados de área construída, em um terreno de cinco mil metros quadrados, a nova UPA tem conclusão prevista para maio de 2027. Segundo a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, o projeto passou pela análise do Ministério da Saúde e utilizará paredes de concreto pré-moldado, tecnologia que busca acelerar a execução.A proposta é permitir que a instalação dos equipamentos avance à medida que os ambientes forem concluídos. A obra, no entanto, exige instalações específicas para o funcionamento hospitalar, incluindo redes de gases medicinais e sistemas elétricos e hidráulicos adequados às normas técnicas.“Estamos falando de uma unidade preparada para oferecer um atendimento mais completo. Isso significa mais recursos à disposição das equipes de saúde e mais agilidade na avaliação dos pacientes. Nosso objetivo é dar melhores condições de trabalho aos profissionais e garantir que a população tenha acesso a um atendimento mais resolutivo e humanizado”, ressaltou o secretário municipal de Saúde, Mário Jorge Espinhara.