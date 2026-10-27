Prefeita de Araruama, Dani Soares (PL)Foto: Ascom
Apresentada pela Prefeitura como a maior obra da saúde da atual gestão, a unidade foi projetada para funcionar 24 horas, atendendo adultos e crianças. O empreendimento prevê 40 leitos, seis consultórios médicos, atendimento odontológico e ortopédico, além de laboratório, farmácia e centro de diagnóstico por imagem com tomografia e raio-X.
“Hoje é um dia muito importante para Araruama. Estamos dando início à maior obra da saúde da nossa gestão, um compromisso que começa a se transformar em realidade. Governar é ter responsabilidade, planejamento e coragem para fazer os investimentos que a cidade precisa. E saúde sempre será prioridade, porque estamos falando de vidas, de famílias e do direito das pessoas a um atendimento digno. A nova UPA vai reunir serviços essenciais em um só lugar e oferecer mais estrutura para cuidar da nossa população”, destacou a prefeita.
Entrega prevista para 2027
Com 2,8 mil metros quadrados de área construída, em um terreno de cinco mil metros quadrados, a nova UPA tem conclusão prevista para maio de 2027. Segundo a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, o projeto passou pela análise do Ministério da Saúde e utilizará paredes de concreto pré-moldado, tecnologia que busca acelerar a execução.
A proposta é permitir que a instalação dos equipamentos avance à medida que os ambientes forem concluídos. A obra, no entanto, exige instalações específicas para o funcionamento hospitalar, incluindo redes de gases medicinais e sistemas elétricos e hidráulicos adequados às normas técnicas.
“Estamos falando de uma unidade preparada para oferecer um atendimento mais completo. Isso significa mais recursos à disposição das equipes de saúde e mais agilidade na avaliação dos pacientes. Nosso objetivo é dar melhores condições de trabalho aos profissionais e garantir que a população tenha acesso a um atendimento mais resolutivo e humanizado”, ressaltou o secretário municipal de Saúde, Mário Jorge Espinhara.
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