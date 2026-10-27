Prefeitos, gestores municipais e representantes da Região dos Lagos durante a 5ª Assembleia Geral do Conderlagos - Ascom

Prefeitos, gestores municipais e representantes da Região dos Lagos durante a 5ª Assembleia Geral do ConderlagosAscom

Publicado 27/10/2026 16:47





Um dos principais destaques da reunião foi o balanço da participação conjunta dos municípios na ABAV Expo 2026, uma das principais feiras do setor turístico. A iniciativa fortaleceu a divulgação da Costa do Sol como destino integrado, ampliando a visibilidade das cidades e o contato com profissionais do mercado turístico.



Segundo os dados apresentados, o estande compartilhado registrou uma circulação estimada de três mil visitantes e 645 credenciais, sendo 52,2% delas de agentes de viagens. A estratégia também proporcionou uma economia estimada de R$ 776 mil para os oito municípios, considerando os custos que seriam necessários para a contratação de estruturas individuais.



“Hoje tivemos a oportunidade de receber, em Araruama, os representantes do Conderlagos para discutir pautas importantes e de interesse comum dos municípios. Conversamos sobre o verão, o fortalecimento do turismo, a segurança pública e outras ações para a nossa região. Foi uma reunião muito produtiva, que reforça a importância do trabalho conjunto para o desenvolvimento de toda a Região dos Lagos”, destacou a prefeita Dani Soares.



O prefeito de Rio das Ostras e presidente do Conderlagos, Carlos Augusto Balthazar, também ressaltou a importância da união entre os municípios.



“O Conderlagos se fortalece cada vez mais com a união dos municípios para avançar em áreas importantes, como segurança pública, turismo e infraestrutura. Vamos continuar trabalhando juntos para tornar a Região dos Lagos cada vez mais segura, estruturada e acolhedora para moradores e turistas”, destacou Carlos Augusto.



Segurança pública e desenvolvimento regional



Além do turismo, a reunião abordou iniciativas relacionadas à segurança pública, mobilidade urbana, iluminação pública e desenvolvimento econômico. Entre os assuntos discutidos estiveram a organização do 1º Fórum de Segurança Pública da Região dos Lagos, ações de apoio à pesca e à agricultura familiar e projetos desenvolvidos em parceria com outras instituições.



A programação contou ainda com a participação do Sebrae, que apresentou o programa Contrata Mais Brasil, além da prestação de contas do consórcio e da pauta de aprovação do Plano Plurianual (PPA).



O Conderlagos reúne oito municípios: Araruama, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Rio das Ostras, São Pedro da Aldeia e Saquarema. O consórcio tem como objetivo fortalecer a cooperação entre as cidades e promover ações conjuntas para o desenvolvimento regional.



Além da prefeita Dani Soares, do presidente do Conderlagos, Carlos Augusto Balthazar, e da vice-presidente do consórcio, prefeita de Saquarema Lucimar Vidal, participaram do encontro o prefeito de Casimiro de Abreu, Ramon Dias Gidalte; a prefeita de Saquarema, Lucimar Vidal; a secretária de Segurança Pública de Arraial do Cabo, Magda Fraga Martins; o secretário de Desenvolvimento Econômico de Cabo Frio, Marcelo Cordeiro; e o secretário-executivo do Conderlagos, Eron Bezerra.



Também estiveram presentes o secretário de Turismo de Araruama, Lineker Vieira, equipe da Secretaria de Obras de Iguaba Grande, além de representantes do Sebrae e demais autoridades municipais.





A prefeita Daniela Soares participou, na manhã desta terça-feira (27), da 5ª Assembleia Geral Ordinária do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Região dos Lagos (Conderlagos), realizada em Araruama . O encontro reuniu prefeitos, secretários e representantes de instituições parceiras para discutir medidas voltadas ao turismo, à segurança pública, à mobilidade urbana e ao desenvolvimento econômico dos municípios que integram o consórcio.Um dos principais destaques da reunião foi o balanço da participação conjunta dos municípios na ABAV Expo 2026, uma das principais feiras do setor turístico. A iniciativa fortaleceu a divulgação da Costa do Sol como destino integrado, ampliando a visibilidade das cidades e o contato com profissionais do mercado turístico.Segundo os dados apresentados, o estande compartilhado registrou uma circulação estimada de três mil visitantes e 645 credenciais, sendo 52,2% delas de agentes de viagens. A estratégia também proporcionou uma economia estimada de R$ 776 mil para os oito municípios, considerando os custos que seriam necessários para a contratação de estruturas individuais.“Hoje tivemos a oportunidade de receber, em Araruama, os representantes do Conderlagos para discutir pautas importantes e de interesse comum dos municípios. Conversamos sobre o verão, o fortalecimento do turismo, a segurança pública e outras ações para a nossa região. Foi uma reunião muito produtiva, que reforça a importância do trabalho conjunto para o desenvolvimento de toda a Região dos Lagos”, destacou a prefeita Dani Soares.O prefeito de Rio das Ostras e presidente do Conderlagos, Carlos Augusto Balthazar, também ressaltou a importância da união entre os municípios.“O Conderlagos se fortalece cada vez mais com a união dos municípios para avançar em áreas importantes, como segurança pública, turismo e infraestrutura. Vamos continuar trabalhando juntos para tornar a Região dos Lagos cada vez mais segura, estruturada e acolhedora para moradores e turistas”, destacou Carlos Augusto.Além do turismo, a reunião abordou iniciativas relacionadas à segurança pública, mobilidade urbana, iluminação pública e desenvolvimento econômico. Entre os assuntos discutidos estiveram a organização do 1º Fórum de Segurança Pública da Região dos Lagos, ações de apoio à pesca e à agricultura familiar e projetos desenvolvidos em parceria com outras instituições.A programação contou ainda com a participação do Sebrae, que apresentou o programa Contrata Mais Brasil, além da prestação de contas do consórcio e da pauta de aprovação do Plano Plurianual (PPA).O Conderlagos reúne oito municípios: Araruama, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Rio das Ostras, São Pedro da Aldeia e Saquarema. O consórcio tem como objetivo fortalecer a cooperação entre as cidades e promover ações conjuntas para o desenvolvimento regional.Além da prefeita Dani Soares, do presidente do Conderlagos, Carlos Augusto Balthazar, e da vice-presidente do consórcio, prefeita de Saquarema Lucimar Vidal, participaram do encontro o prefeito de Casimiro de Abreu, Ramon Dias Gidalte; a prefeita de Saquarema, Lucimar Vidal; a secretária de Segurança Pública de Arraial do Cabo, Magda Fraga Martins; o secretário de Desenvolvimento Econômico de Cabo Frio, Marcelo Cordeiro; e o secretário-executivo do Conderlagos, Eron Bezerra.Também estiveram presentes o secretário de Turismo de Araruama, Lineker Vieira, equipe da Secretaria de Obras de Iguaba Grande, além de representantes do Sebrae e demais autoridades municipais.