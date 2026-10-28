Prefeito de Iguaba, Fabinho Costa (CID)Ascom
“Hoje é um dia muito especial para todos nós, e nada melhor do que celebrar o Dia do Servidor Público com uma notícia tão importante. Estamos dando um passo para realizar o sonho da casa própria de quem se dedica diariamente à nossa cidade. É uma forma de reconhecer e valorizar cada servidor que faz Iguaba Grande funcionar todos os dias”, destacou o prefeito Fabinho.
PARCELAMENTO EM 100 VEZES
O empreendimento será construído em um terreno pertencente ao município, localizado no bairro Terral. A proposta busca proporcionar aos servidores a oportunidade de conquistar a casa própria, promovendo mais dignidade, segurança e qualidade de vida.
O projeto prevê parcelamento em 100 vezes, descontado em folha, e já está sendo encaminhado à Câmara Municipal para apreciação. As regras de participação e os demais detalhes sobre o funcionamento da iniciativa serão divulgados em breve.
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