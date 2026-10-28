Prefeito de Iguaba, Fabinho Costa (CID)Ascom

Mais artigos de Renata Cristiane
Renata Cristiane
Em comemoração ao Dia do Servidor Público, celebrado nesta quarta-feira (28), o prefeito Fabinho Costa (CID) anunciou o lançamento do “Residencial Nossa Gente”, projeto habitacional exclusivo para os servidores municipais de Iguaba Grande. A iniciativa tem como objetivo valorizar os profissionais que contribuem diariamente para o funcionamento da cidade e ampliar as oportunidades de acesso à casa própria.

“Hoje é um dia muito especial para todos nós, e nada melhor do que celebrar o Dia do Servidor Público com uma notícia tão importante. Estamos dando um passo para realizar o sonho da casa própria de quem se dedica diariamente à nossa cidade. É uma forma de reconhecer e valorizar cada servidor que faz Iguaba Grande funcionar todos os dias”, destacou o prefeito Fabinho.
Imagem do projeto "Residencial Nossa Gente" - Reprodução Internet
Imagem do projeto "Residencial Nossa Gente"Reprodução Internet

PARCELAMENTO EM 100 VEZES

O empreendimento será construído em um terreno pertencente ao município, localizado no bairro Terral. A proposta busca proporcionar aos servidores a oportunidade de conquistar a casa própria, promovendo mais dignidade, segurança e qualidade de vida.

O projeto prevê parcelamento em 100 vezes, descontado em folha, e já está sendo encaminhado à Câmara Municipal para apreciação. As regras de participação e os demais detalhes sobre o funcionamento da iniciativa serão divulgados em breve.
fotogaleria
Prefeito de Iguaba, Fabinho Costa (CID)
Imagem do projeto \