Paes e Ruas se enfrentarão novamente? Foto: Internet
Em entrevista à rádio RCFM, nesta quinta-feira (29), Canellas analisou a ação apresentada pelo diretório nacional do PSD ao Supremo Tribunal Federal (STF). A legenda questiona a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que determinou a anulação dos 274.411 votos recebidos por Anthony Garotinho (REP) no primeiro turno, realizado em 4 de outubro.
O julgamento do TSE, concluído por cinco votos a dois, mudou completamente o cenário eleitoral. Na primeira totalização, Douglas Ruas havia alcançado 49,27% dos votos válidos, percentual que indicava a necessidade de uma segunda etapa da disputa. Com a retirada dos votos de Garotinho da base de cálculo, Ruas ultrapassou a marca de 50% e passou a ser considerado eleito ainda no primeiro turno.
É justamente essa mudança posterior à votação que sustenta a contestação do PSD. O partido argumenta que os eleitores manifestaram suas escolhas nas urnas quando Garotinho ainda figurava na disputa por força de uma situação jurídica que estava sob análise. A tese questiona se esses votos poderiam ser retirados também do cálculo utilizado para definir a necessidade de segundo turno.
DISCUSSÃO MERECE ATENÇÃO
Na avaliação de Pedro Canellas, a discussão possui fundamento constitucional e merece atenção. O advogado considera que a alteração na contabilização dos votos, depois de uma segunda votação já ter sido convocada, levanta uma questão jurídica relevante sobre a soberania popular e a interpretação das regras eleitorais.
Canellas também chamou atenção para a manifestação do ministro Kassio Nunes Marques sobre a impossibilidade logística de realizar a votação em 25 de outubro. Segundo a interpretação apresentada pelo advogado, a manifestação estava relacionada especificamente àquela data, quando as urnas já estavam preparadas e lacradas, e não representaria um impedimento definitivo para a realização de um segundo turno em outro momento.
A ação do PSD prevê justamente essa possibilidade alternativa: caso a votação não pudesse ocorrer na data originalmente prevista, o partido pede que a Justiça Eleitoral estabeleça um novo calendário.
O caso ainda não tem decisão definitiva do STF. O ministro Cristiano Zanin, relator da ADPF apresentada pelo PSD, solicitou informações ao TSE e manifestações da Advocacia-Geral da União (AGU) e da Procuradoria-Geral da República (PGR). Essa etapa processual não representa reconhecimento da tese do partido, mas mantém a controvérsia em análise na Corte.
Questionado sobre a possibilidade de uma nova votação, Canellas afirmou acreditar nesse cenário. Para ele, a ausência de uma solução definitiva pode prolongar o ambiente de questionamento político em torno do resultado eleitoral.
A DISPUTA CONTINUA
O desfecho da controvérsia ultrapassa a disputa entre dois candidatos. De um lado, está a decisão do TSE que reconheceu a validade da retotalização e permitiu a proclamação de Douglas Ruas como governador eleito. De outro, a tese apresentada pelo PSD, que busca preservar os efeitos da votação originalmente contabilizada e restabelecer a realização do segundo turno.
Se o STF acolher os argumentos apresentados, uma nova votação poderá voltar ao horizonte político do estado, colocando novamente Eduardo Paes e Douglas Ruas frente a frente nas urnas.
Por enquanto, Douglas Ruas permanece oficialmente reconhecido como governador eleito. Mas, com a discussão constitucional ainda em curso e especialistas apontando fundamentos para uma nova interpretação, a eleição fluminense segue com um capítulo judicial que pode ter consequências políticas importantes.
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