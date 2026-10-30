Paes e Ruas se enfrentarão novamente? - Foto: Internet

Paes e Ruas se enfrentarão novamente? Foto: Internet

Publicado 30/10/2026 14:17

Pedro Canellas, advogado especialista em Direito Eleitoral Foto: RCFM

DISCUSSÃO MERECE ATENÇÃO

Na avaliação de Pedro Canellas, a discussão possui fundamento constitucional e merece atenção. O advogado considera que a alteração na contabilização dos votos, depois de uma segunda votação já ter sido convocada, levanta uma questão jurídica relevante sobre a soberania popular e a interpretação das regras eleitorais.Canellas também chamou atenção para a manifestação do ministro Kassio Nunes Marques sobre a impossibilidade logística de realizar a votação em 25 de outubro. Segundo a interpretação apresentada pelo advogado, a manifestação estava relacionada especificamente àquela data, quando as urnas já estavam preparadas e lacradas, e não representaria um impedimento definitivo para a realização de um segundo turno em outro momento.A ação do PSD prevê justamente essa possibilidade alternativa: caso a votação não pudesse ocorrer na data originalmente prevista, o partido pede que a Justiça Eleitoral estabeleça um novo calendário.O caso ainda não tem decisão definitiva do STF. O ministro Cristiano Zanin, relator da ADPF apresentada pelo PSD, solicitou informações ao TSE e manifestações da Advocacia-Geral da União (AGU) e da Procuradoria-Geral da República (PGR). Essa etapa processual não representa reconhecimento da tese do partido, mas mantém a controvérsia em análise na Corte.Questionado sobre a possibilidade de uma nova votação, Canellas afirmou acreditar nesse cenário. Para ele, a ausência de uma solução definitiva pode prolongar o ambiente de questionamento político em torno do resultado eleitoral.