Prefeito Fábio do Pastel, vereadores e secretário durante entregaFoto: Ascom
A intervenção contemplou uma série de melhorias estruturais e tecnológicas. Entre as novidades estão a instalação de câmeras de monitoramento nas salas de aula e nas áreas externas, conexão de internet, novo laboratório de informática, ampliação da cozinha e reforma dos banheiros do segundo pavimento.
A escola também recebeu toldos, pintura do vestiário da quadra e substituição de grande parte do mobiliário, incluindo carteiras, bebedouros e quadros brancos. Outra novidade foi a criação de um espaço destinado ao descanso e às refeições dos servidores.
Um dos destaques da revitalização é a implantação de uma nova sala de aula voltada à Educação Integral, com capacidade para atender 100 alunos. A ampliação da estrutura busca oferecer melhores condições para o desenvolvimento das atividades pedagógicas e o atendimento aos estudantes.
Durante a entrega, Pastel destacou o significado da obra para a comunidade escolar e afirmou ter acompanhado de perto as etapas da revitalização. O prefeito também agradeceu à secretária municipal de Educação, Danielle Corrêa, e ao vereador Jean Pierre (PP), presidente da Câmara e responsável pela indicação da obra, além dos demais parlamentares que participaram da solenidade.
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