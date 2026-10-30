Prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho (PL), anuncia mais de 13 obras em andamento - Foto: Ascom

Prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho (PL), anuncia mais de 13 obras em andamentoFoto: Ascom

Publicado 30/10/2026 14:37

Revitalização da Praça do Moinho, no Peró Foto: Ascom

Revitalização de praças e investimentos no turismo

Construção da UPA Tamoios Foto: Ascom

Obras em Tamoios

No bairro Peró, a Praça do Moinho recebe remodelação total para ampliar as opções de esporte e convivência dos moradores e visitantes. O ponto central do bairro mais populoso do município, a Praça do Jardim Esperança, passa por um projeto de reordenamento focado na organização do comércio ambulante e na ampliação de áreas livres para a circulação de pedestres. O plano municipal de recuperação de praças públicas também contempla a Praça Maria Joaquina, em Tamoios, além da Praça da Gamboa, da Praça do Cajueiro e da Praça do Parque Burle.O pacote de obras também contempla intervenções voltadas ao fomento do turismo e à melhoria da infraestrutura marítima do município. No Canto do Forte, a obra do Canto do Pescador abrange a reestruturação da peixaria tradicional, a construção de banheiros públicos acessíveis e a reorganização do espaço para atender trabalhadores e visitantes. O Terminal de Transatlânticos passa por reforma estrutural no deck e por adequações técnicas conforme as normas da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), preparando o município para voltar a receber embarcações de grande porte.No segundo distrito, as obras da nova orla de Tamoios avançam com a construção dos módulos de quiosques e restaurantes, além da preparação para a implantação do novo calçadão no trecho de Unamar. As intervenções estruturais visam valorizar a orla do distrito, estimulando o comércio regional, a geração de empregos e o desenvolvimento econômico da localidade.No setor de atendimento e assistência social, duas unidades estratégicas passam por intervenções para ampliar o suporte à população. A Casa do Autista constitui um equipamento estruturado para fornecer suporte multiprofissional, diagnóstico e atendimento especializado a famílias atípicas do município. O Lar da Cidinha também passa por reformas estruturais para garantir melhores condições de habitação e acolhimento aos idosos assistidos. O andamento de todas as frentes de trabalho pode ser verificado no vídeo institucional divulgado pela Prefeitura de Cabo Frio.