Prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho (PL), anuncia mais de 13 obras em andamentoFoto: Ascom

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Renata Cristiane
Cabo Frio intensificou um amplo pacote de obras e reformas estruturais em diversos bairros e no segundo distrito. As intervenções simultâneas abrangem a revitalização de praças tradicionais, orlas, unidades de acolhimento social e equipamentos de segurança pública. O objetivo principal da gestão municipal é reestruturar o município e devolver à população áreas de lazer e convivência que enfrentavam degradação após anos de abandono. De acordo com o governo municipal, mais de 30 ruas recebem serviços essenciais de drenagem, pavimentação e calçamento para melhorar a mobilidade urbana, embora o ritmo de parte dos trechos tenha passado por reprogramação devido às fortes chuvas registradas recentemente na Região dos Lagos.

O chefe do Executivo Dr. Serginho (PL) destacou que muitas das intervenções que estão adiantadas enfrentaram atrasos por conta do período chuvoso, mas o trabalho segue em ritmo acelerado para entregar os melhores resultados para a população. A administração municipal priorizou a revitalização de espaços públicos comunitários em várias regiões da cidade. Entre os principais locais contemplados está a Praça das Águas, na Praia do Forte, que passa por modernização completa da infraestrutura com a conclusão das etapas de demolição e escavação para dar início à montagem do novo espaço recreativo.
Revitalização da Praça do Moinho, no Peró - Foto: Ascom
Revitalização da Praça do Moinho, no PeróFoto: Ascom


Revitalização de praças e investimentos no turismo

No bairro Peró, a Praça do Moinho recebe remodelação total para ampliar as opções de esporte e convivência dos moradores e visitantes. O ponto central do bairro mais populoso do município, a Praça do Jardim Esperança, passa por um projeto de reordenamento focado na organização do comércio ambulante e na ampliação de áreas livres para a circulação de pedestres. O plano municipal de recuperação de praças públicas também contempla a Praça Maria Joaquina, em Tamoios, além da Praça da Gamboa, da Praça do Cajueiro e da Praça do Parque Burle.

O pacote de obras também contempla intervenções voltadas ao fomento do turismo e à melhoria da infraestrutura marítima do município. No Canto do Forte, a obra do Canto do Pescador abrange a reestruturação da peixaria tradicional, a construção de banheiros públicos acessíveis e a reorganização do espaço para atender trabalhadores e visitantes. O Terminal de Transatlânticos passa por reforma estrutural no deck e por adequações técnicas conforme as normas da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), preparando o município para voltar a receber embarcações de grande porte.

Construção da UPA Tamoios - Foto: Ascom
Construção da UPA TamoiosFoto: Ascom

Obras em Tamoios

No segundo distrito, as obras da nova orla de Tamoios avançam com a construção dos módulos de quiosques e restaurantes, além da preparação para a implantação do novo calçadão no trecho de Unamar. As intervenções estruturais visam valorizar a orla do distrito, estimulando o comércio regional, a geração de empregos e o desenvolvimento econômico da localidade.

No setor de atendimento e assistência social, duas unidades estratégicas passam por intervenções para ampliar o suporte à população. A Casa do Autista constitui um equipamento estruturado para fornecer suporte multiprofissional, diagnóstico e atendimento especializado a famílias atípicas do município. O Lar da Cidinha também passa por reformas estruturais para garantir melhores condições de habitação e acolhimento aos idosos assistidos. O andamento de todas as frentes de trabalho pode ser verificado no vídeo institucional divulgado pela Prefeitura de Cabo Frio.
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Prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho (PL), anuncia mais de 13 obras em andamento
Revitalização da Praça do Moinho, no Peró
Construção da UPA Tamoios