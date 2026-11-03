Prefeita Daniela Soares (PL) junto da Guarda Civil Municipal para entrega de armas não letais - Reprodução: Portal RC24h

Prefeita Daniela Soares (PL) junto da Guarda Civil Municipal para entrega de armas não letais Reprodução: Portal RC24h

Publicado 03/11/2026 18:42

Entrega das armas não letais Reprodução: Portal RC24h

Reforço operacional e patrulhamento nos distritos

Guarda Civil Municipal de Araruama Reprodução: Portal RC24h

Operação especial para as festas de fim de ano

O comandante da Guarda Civil Municipal (GCM), Josivan do Nascimento, ressaltou que os novos equipamentos não letais vão potencializar as ações ostensivas em todos os setores da cidade durante o período de maior movimentação urbana e turística regional. "Hoje a nossa guarda já está atuando nos cinco distritos. Vindo também esse período de verão, a gente tem aquele projeto de ativar o patrulhamento nas escolas, e esse armamento só vem engrandecer o nosso trabalho", afirmou o comandante da Guarda Civil Municipal (GCM), Josivan do Nascimento.O secretário municipal de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil, Pedro Soares, salientou que a corporação municipal está plenamente capacitada para somar forças com as demais instituições policiais estaduais no esquema especial de policiamento planejado para o Réveillon e para o Carnaval. "Esse armamento não letal será muito importante para a nossa atuação. A nossa guarda vai estar presente para somar com as forças de segurança e receber os turistas nas festas de final de ano", pontuou o secretário.A aquisição de novos armamentos consolida os investimentos financeiros efetivos na valorização contínua dos agentes públicos e na promoção da paz social em Araruama, garantindo proteção e tranquilidade permanente para toda a população da região urbana e rural, fortalecendo plenamente a ordem, a cidadania e a segurança pública.