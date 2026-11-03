Prefeita Daniela Soares (PL) junto da Guarda Civil Municipal para entrega de armas não letais Reprodução: Portal RC24h
Durante a solenidade oficial realizada na cidade, a prefeita do município, Daniela Soares, destacou que o fortalecimento da segurança pública local constitui prioridade administrativa fundamental para preparar a cidade antes do aumento expressivo do fluxo turístico de fim de ano. "Quando nós assumimos, a gente só tinha a guarda. Hoje nós temos novos carros, novos uniformes, armamentos, estrutura e cursos de preparação. A segurança pública hoje é uma das pautas mais importantes do governo", declarou a prefeita do município, Daniela Soares.
Reforço operacional e patrulhamento nos distritos
O comandante da Guarda Civil Municipal (GCM), Josivan do Nascimento, ressaltou que os novos equipamentos não letais vão potencializar as ações ostensivas em todos os setores da cidade durante o período de maior movimentação urbana e turística regional. "Hoje a nossa guarda já está atuando nos cinco distritos. Vindo também esse período de verão, a gente tem aquele projeto de ativar o patrulhamento nas escolas, e esse armamento só vem engrandecer o nosso trabalho", afirmou o comandante da Guarda Civil Municipal (GCM), Josivan do Nascimento.
Operação especial para as festas de fim de ano
O secretário municipal de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil, Pedro Soares, salientou que a corporação municipal está plenamente capacitada para somar forças com as demais instituições policiais estaduais no esquema especial de policiamento planejado para o Réveillon e para o Carnaval. "Esse armamento não letal será muito importante para a nossa atuação. A nossa guarda vai estar presente para somar com as forças de segurança e receber os turistas nas festas de final de ano", pontuou o secretário.
A aquisição de novos armamentos consolida os investimentos financeiros efetivos na valorização contínua dos agentes públicos e na promoção da paz social em Araruama, garantindo proteção e tranquilidade permanente para toda a população da região urbana e rural, fortalecendo plenamente a ordem, a cidadania e a segurança pública.
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