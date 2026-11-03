Prefeita Daniela Soares (PL) junto da Guarda Civil Municipal para entrega de armas não letais Reprodução: Portal RC24h

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Renata Cristiane
A cidade de Araruama recebeu, nesta terça-feira (3), às 14h, um importante lote composto por modernos armamentos não letais destinados ao uso exclusivo da Guarda Civil Municipal (GCM). O investimento financeiro total de R$ 1 milhão ocorreu por meio de articulação direta realizada junto à Secretaria Nacional de Segurança Pública. A iniciativa moderniza a estrutura operacional da corporação e garante novos recursos tecnológicos para a proteção dos moradores locais em todo o território municipal, ampliando de maneira significativa as condições operacionais de trabalho dos agentes públicos no cotidiano.

Durante a solenidade oficial realizada na cidade, a prefeita do município, Daniela Soares, destacou que o fortalecimento da segurança pública local constitui prioridade administrativa fundamental para preparar a cidade antes do aumento expressivo do fluxo turístico de fim de ano. "Quando nós assumimos, a gente só tinha a guarda. Hoje nós temos novos carros, novos uniformes, armamentos, estrutura e cursos de preparação. A segurança pública hoje é uma das pautas mais importantes do governo", declarou a prefeita do município, Daniela Soares.
Entrega das armas não letais - Reprodução: Portal RC24h
Entrega das armas não letaisReprodução: Portal RC24h

Reforço operacional e patrulhamento nos distritos

O comandante da Guarda Civil Municipal (GCM), Josivan do Nascimento, ressaltou que os novos equipamentos não letais vão potencializar as ações ostensivas em todos os setores da cidade durante o período de maior movimentação urbana e turística regional. "Hoje a nossa guarda já está atuando nos cinco distritos. Vindo também esse período de verão, a gente tem aquele projeto de ativar o patrulhamento nas escolas, e esse armamento só vem engrandecer o nosso trabalho", afirmou o comandante da Guarda Civil Municipal (GCM), Josivan do Nascimento.

Guarda Civil Municipal de Araruama - Reprodução: Portal RC24h
Guarda Civil Municipal de AraruamaReprodução: Portal RC24h

Operação especial para as festas de fim de ano

O secretário municipal de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil, Pedro Soares, salientou que a corporação municipal está plenamente capacitada para somar forças com as demais instituições policiais estaduais no esquema especial de policiamento planejado para o Réveillon e para o Carnaval. "Esse armamento não letal será muito importante para a nossa atuação. A nossa guarda vai estar presente para somar com as forças de segurança e receber os turistas nas festas de final de ano", pontuou o secretário.

A aquisição de novos armamentos consolida os investimentos financeiros efetivos na valorização contínua dos agentes públicos e na promoção da paz social em Araruama, garantindo proteção e tranquilidade permanente para toda a população da região urbana e rural, fortalecendo plenamente a ordem, a cidadania e a segurança pública.
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Prefeita Daniela Soares (PL) junto da Guarda Civil Municipal para entrega de armas não letais
Guarda Civil Municipal de Araruama
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