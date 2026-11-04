Ex-deputado estadual Paulo Melo (União)Reprodução: Internet
A deliberação adotada pelo Plenário alterou o entendimento estabelecido anteriormente pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro (TRE-RJ), instância que havia indeferido o registro de candidatura do ex-presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). Na avaliação desenvolvida pelos integrantes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a maioria dos ministros considerou que as investigações integradas ao processo não reuniram elementos probatórios suficientes para demonstrar a efetiva participação de Paulo Melo em um suposto esquema voltado à exploração ilegal de máquinas caça-níqueis no estado do Rio de Janeiro.
Placar no TSE e manifestação do ex-deputado
O julgamento promovido pelo Plenário foi concluído com o placar de 6 votos a 1 em favor da reformulação do posicionamento regional. O único voto contrário à aprovação da candidatura foi proferido pelo relator do processo na Corte, ministro Floriano Marques. Em sua manifestação, o relator defendeu a manutenção do indeferimento do registro por entender que os autos apresentavam indícios de ligação entre o ex-deputado estadual de Saquarema e uma organização criminosa atuante na exploração de jogos de azar.
Os votos favoráveis ao deferimento do registro de candidatura foram apresentados pelos ministros Estela Aranha, Dias Toffoli, Ricardo Cueva, Sebastião Reis Júnior e André Mendonça, acompanhados pelo voto do presidente da Corte, ministro Kassio Nunes Marques.
Após a proclamação oficial do resultado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o ex-deputado estadual Paulo Melo (UNIÃO) publicou uma declaração nas redes sociais para comentar a decisão colegiada. No pronunciamento, o ex-parlamentar destacou que enfrentou momentos de expectativa ao longo do trâmite judicial, reforçou a confiança mantida na revisão da causa pelas instâncias superiores e afirmou que a deliberação dos ministros representou o restabelecimento da justiça quanto ao processo eleitoral.
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