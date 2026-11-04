Ex-deputado estadual Paulo Melo (União) - Reprodução: Internet

Ex-deputado estadual Paulo Melo (União)Reprodução: Internet

Publicado 04/11/2026 16:21 | Atualizado 04/11/2026 17:31



O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deferiu o registro de candidatura do ex-deputado estadual de Saquarema, Paulo Melo (UNIÃO), em julgamento realizado nesta terça-feira (3). A decisão garantiu a validação dos 33.546 votos recebidos pelo candidato no pleito realizado no dia 4 de outubro . Com o resultado obtido na Corte Superior, o ex-parlamentar passa a ocupar a posição de quarto suplente da Federação União Progressista, coligação que reuniu os partidos União Brasil (UNIÃO) e Progressistas (PP).