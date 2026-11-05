Nova mesa da Câmara Municipal de Araruama para o biênio 2027-2028 - Foto: Ascom

Nova mesa da Câmara Municipal de Araruama para o biênio 2027-2028Foto: Ascom

Publicado 05/11/2026 15:11

A Câmara Municipal de Araruama elegeu, nesta quinta-feira (5), a nova Mesa Diretora para o biênio 2027-2028 , no plenário Thióphyla Soares de Bragança. A chapa encabeçada pelo vereador Arídio Martins Vieira Filho (PL), conhecido como Aridinho, venceu a disputa por unanimidade e vai assumir o comando do Poder Legislativo a partir de janeiro de 2027. A nova votação consolidou o pleito e definiu os nomes que vão comandar a Casa de Leis ao longo dos próximos dois anos.





A composição da Mesa Diretora aprovada pelos parlamentares tem o vereador Walmir de Oliveira Belchior (PL) como 1º vice-presidente e o vereador Nelson Luiz Siqueira Barbosa (PL) como 2º vice-presidente. O cargo de 1º secretário vai ser ocupado pelo vereador Thiago Moura Salim (PL), enquanto o vereador José Magno Martins (PL) assume a 2ª secretaria. Todos os membros eleitos integram a chapa liderada por Aridinho e contaram com a aprovação total dos vereadores presentes na sessão.



Eleito com 1.484 votos pelo Partido Liberal (PL) no pleito de 2024, o parlamentar também construiu trajetória no Poder Executivo. Aridinho esteve à frente da Secretaria Municipal de Transportes após convite feito pela prefeita Daniela Soares (PL). Em setembro deste ano, o parlamentar deixou a pasta municipal e retornou à Câmara Municipal para dar sequência às suas atividades legislativas normais. LEIA MAIS: TSE valida candidatura de Paulo Melo como suplente na Alerj A composição da Mesa Diretora aprovada pelos parlamentares tem o vereador Walmir de Oliveira Belchior (PL) como 1º vice-presidente e o vereador Nelson Luiz Siqueira Barbosa (PL) como 2º vice-presidente. O cargo de 1º secretário vai ser ocupado pelo vereador Thiago Moura Salim (PL), enquanto o vereador José Magno Martins (PL) assume a 2ª secretaria. Todos os membros eleitos integram a chapa liderada por Aridinho e contaram com a aprovação total dos vereadores presentes na sessão.Eleito com 1.484 votos pelo Partido Liberal (PL) no pleito de 2024, o parlamentar também construiu trajetória no Poder Executivo. Aridinho esteve à frente da Secretaria Municipal de Transportes após convite feito pela prefeita Daniela Soares (PL). Em setembro deste ano, o parlamentar deixou a pasta municipal e retornou à Câmara Municipal para dar sequência às suas atividades legislativas normais.

Eleições da nova mesa diretora em andamento durante esta quinta-feira (5) Foto: Ascom



Entenda a anulação do pleito anterior no STF



A nova votação para a presidência do Poder Legislativo ocorreu após uma decisão da Justiça. O Supremo Tribunal Federal (STF) determinou a anulação da eleição antecipada realizada anteriormente na Casa de Leis para o biênio 2027-2028. Na ocasião desse processo anterior, ocorrido em fevereiro, o vereador José Magno Martins (MDB), o Magno Dehco, havia sido reconduzido ao cargo de presidente do Legislativo.



A decisão judicial acolheu um pedido apresentado pelo partido Cidadania, que questionou a antecipação da votação baseada no regimento interno da instituição. A análise concluiu que a antecipação violava princípios constitucionais e democráticos, impondo a necessidade de uma nova consulta aos vereadores dentro de um período mais próximo do início do mandato. Com a invalidação dos atos prévios, a realização da nova eleição abriu caminho para a reorganização das forças políticas na Casa de Leis. A nova votação para a presidência do Poder Legislativo ocorreu após uma decisão da Justiça. O Supremo Tribunal Federal (STF) determinou a anulação da eleição antecipada realizada anteriormente na Casa de Leis para o biênio 2027-2028. Na ocasião desse processo anterior, ocorrido em fevereiro, o vereador José Magno Martins (MDB), o Magno Dehco, havia sido reconduzido ao cargo de presidente do Legislativo.A decisão judicial acolheu um pedido apresentado pelo partido Cidadania, que questionou a antecipação da votação baseada no regimento interno da instituição. A análise concluiu que a antecipação violava princípios constitucionais e democráticos, impondo a necessidade de uma nova consulta aos vereadores dentro de um período mais próximo do início do mandato. Com a invalidação dos atos prévios, a realização da nova eleição abriu caminho para a reorganização das forças políticas na Casa de Leis.

Vereadores da Câmara Municipal de Araruama Foto: Ascom



Desafios e diretrizes da nova gestão da Câmara



Em pronunciamento feito após a confirmação do resultado, o presidente eleito expressou seu agradecimento à prefeita Daniela Soares pela confiança demonstrada durante sua passagem pelo comando da Secretaria Municipal de Transportes. O parlamentar ressaltou que o aprendizado acumulado no Poder Executivo fortaleceu sua caminhada política e ampliou a visão sobre as demandas administrativas do município.



Aridinho informou que pretende conduzir a gestão com diálogo constante, transparência, responsabilidade administrativa e respeito a cada parlamentar. O vereador declarou ainda que busca manter uma relação institucional harmônica entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Segundo o parlamentar, a cooperação entre os poderes vai ser fundamental para o desenvolvimento da cidade e para promover melhorias diretas na qualidade de vida de toda a população de Araruama. Em pronunciamento feito após a confirmação do resultado, o presidente eleito expressou seu agradecimento à prefeita Daniela Soares pela confiança demonstrada durante sua passagem pelo comando da Secretaria Municipal de Transportes. O parlamentar ressaltou que o aprendizado acumulado no Poder Executivo fortaleceu sua caminhada política e ampliou a visão sobre as demandas administrativas do município.Aridinho informou que pretende conduzir a gestão com diálogo constante, transparência, responsabilidade administrativa e respeito a cada parlamentar. O vereador declarou ainda que busca manter uma relação institucional harmônica entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Segundo o parlamentar, a cooperação entre os poderes vai ser fundamental para o desenvolvimento da cidade e para promover melhorias diretas na qualidade de vida de toda a população de Araruama.