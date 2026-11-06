Inauguração da Nova Praça de Iguabinha, em Araruama - Foto: Ascom

Inauguração da Nova Praça de Iguabinha, em AraruamaFoto: Ascom

Publicado 06/11/2026 19:32

raça dos Pescadores, novo espaço para fomento da pesca artesanal em Araruama Foto: Ascom

Mais investimentos em Iguabinha

A prefeita de Araruama, Dani Soares (PL), participou do evento de entrega e resgatou a importância do apoio aos trabalhadores locais. Em seu discurso, a prefeita celebrou a entrega do novo ponto de comércio e convivência para moradores e visitantes."É um espaço bonito, organizado e que valoriza o nosso pescado. Vocês vêm aqui comprar o peixe dos nossos pescadores e amigos que passaram um bom tempo esquecidos. Vocês estão perto de um governo que não vai esquecer de ninguém, independente das dificuldades" — afirmou a prefeita Dani Soares.Aproveitando a ocasião festiva, a chefe do Executivo municipal anunciou novidades para os moradores da região. A partir da próxima segunda-feira (9), a Prefeitura iniciará uma força-tarefa de limpeza e manutenção com máquinas, recolhimento de resíduos e substituição de iluminação pública no distrito. Além disso, a gestão municipal confirmou o início das obras de drenagem e pavimentação da Rua Washington Luiz nos próximos dias.