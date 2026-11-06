Inauguração da Nova Praça de Iguabinha, em AraruamaFoto: Ascom
Estrutura moderna para a comunidade pesqueira
O novo espaço atende a antigas reivindicações dos pescadores locais, que antes não contavam com local apropriado para a guarda de equipamentos, higienização e comercialização do pescado. O projeto segue o modelo implantado na Orla da Pontinha e possui quatro barracas de eucalipto tratado com cobertura ecológica.
Além das barracas, o local conta com mesas e bancos de madeira, pavimentação completa, iluminação reforçada e paisagismo integrado à orla. O secretário de Agricultura, André Mônica, afirmou que a obra oferece dignidade e melhores condições de trabalho aos profissionais. O secretário de Obras e Urbanismo, Fernando Frauches, destacou que a estrutura traz organização para o distrito.
Mais investimentos em Iguabinha
A prefeita de Araruama, Dani Soares (PL), participou do evento de entrega e resgatou a importância do apoio aos trabalhadores locais. Em seu discurso, a prefeita celebrou a entrega do novo ponto de comércio e convivência para moradores e visitantes.
"É um espaço bonito, organizado e que valoriza o nosso pescado. Vocês vêm aqui comprar o peixe dos nossos pescadores e amigos que passaram um bom tempo esquecidos. Vocês estão perto de um governo que não vai esquecer de ninguém, independente das dificuldades" — afirmou a prefeita Dani Soares.
Aproveitando a ocasião festiva, a chefe do Executivo municipal anunciou novidades para os moradores da região. A partir da próxima segunda-feira (9), a Prefeitura iniciará uma força-tarefa de limpeza e manutenção com máquinas, recolhimento de resíduos e substituição de iluminação pública no distrito. Além disso, a gestão municipal confirmou o início das obras de drenagem e pavimentação da Rua Washington Luiz nos próximos dias.
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