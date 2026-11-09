Assinatura do termo de permissão para a Concessionária Geely ao Polo Automotivo - Ascom

Assinatura do termo de permissão para a Concessionária Geely ao Polo AutomotivoAscom

Publicado 09/11/2026 17:45

Fábio do Pastel entre empresários Geraldo Oggioni e João Oggioni, e secretário Cláudio Viviani Ascom

Expansão e sede regional

Cronograma de implantação

Além da comercialização de veículos, o planejamento estratégico para a nova unidade prevê que São Pedro da Aldeia atue como sede administrativa das demais unidades do grupo em toda a região. O modelo logístico e administrativo já foi implementado com sucesso pelas concessionárias Fiat, BYD e Hyundai, consolidando o município como um polo regional de destaque para o setor automotivo e de serviços corporativos.Durante a assinatura do termo oficial, o prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, celebrou a chegada da nova empresa e enfatizou o apoio institucional da administração pública aos investimentos privados que geram desenvolvimento e oportunidades para a população aldeense."Fico muito feliz de participar da instalação dessa empresa na cidade. Coloco a Prefeitura à disposição, dentro do que for possível. Parabenizo o empresário Geraldo Oggioni pela visão empresarial e por trazer mais uma grande empresa para São Pedro da Aldeia, aumentando a oferta de empregos na nossa cidade. Desejo sucesso nessa nova etapa", afirmou o prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel.O empresário Geraldo Oggioni detalhou os próximos passos do projeto, que atualmente se encontra na fase de elaboração dos estudos e projetos técnicos necessários para a execução das obras estruturais. Segundo a diretoria da empresa, o planejamento visa cumprir um cronograma rigoroso para viabilizar a abertura oficial ao público nos primeiros meses do ano posterior."Vamos trabalhar para inaugurar em abril do ano que vem. Acreditamos que entre abril e maio de 2027 estaremos inaugurando a loja, com a presença do nosso prefeito, Fábio", declarou o empresário Geraldo Oggioni.A expectativa do setor econômico local é de que a chegada da Concessionária Geely impulsione ainda mais a atração de novos investimentos para o Polo Automotivo, consolidando o município como referência em infraestrutura comercial e geração de postos de trabalho formais.