Movimento Liberem O Meu Banheiro, em frente à Câmara Municipal de Macaé - Reprodução: IG Ohara Blog

Movimento Liberem O Meu Banheiro, em frente à Câmara Municipal de MacaéReprodução: IG Ohara Blog

Publicado 10/11/2026 16:06

Influencer Gabrielly e represente do Rio Sem LGBTIfobia, Fernanda Machado Reprodução: IG Ohara Blog

Pedido de anulação

Questionamento jurídico

Mensagens atribuídas ao vereador

Foi protocolado um pedido de anulação da lei. Segundo informações apuradas pela reportagem, sete vereadores já têm parecer favorável à medida.Em ofício datado de 5 de novembro e enviado à Mesa Diretora da Câmara, o Centro de Cidadania LGBT da Baixada Litorânea I e II requereu a revogação da lei, a realização de audiência pública, capacitação e acesso à informação. O centro integra o Programa Estadual Rio Sem LGBTIfobia, instituído pela Lei nº 9.496/2001 e vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos.O documento cita que os vereadores Leandra Lopes e Professor Michel admitiram, em sessão no dia 3 de novembro, não ter lido o projeto antes da votação e passaram a defender a revogação. O centro também relata casos de constrangimento a mulheres trans em equipamentos públicos do município.O texto de Macaé tem estrutura semelhante à de leis de Serra (ES), Campo Grande (MS), Teresina (PI) e São Luís (MA). Em 2018, o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu, na ADI 4275 e no RE 670422, o direito à identidade de gênero sem exigência de cirurgia ou laudo. Em 2019, a corte equiparou a transfobia ao crime de racismo.O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) suspendeu a lei de São Luís. O Ministério Público Federal (MPF) no Piauí abriu apuração sobre a restrição a pessoas trans em estabelecimentos de Teresina. A norma de Campo Grande é alvo de ações no STF movidas por movimentos sociais.A discussão ganhou novo capítulo quando a influenciadora trans Gabrielly Fernandes (Ohara_ blog) publicou a captura de tela de uma conversa privada com Rond Macaé. Na imagem, o parlamentar teria escrito: “descostas você é muito bonita”.Gabrielly, que participou da manifestação desta terça-feira, afirma que o print é real e que está preparada, com apoio jurídico, para comprová-lo na Justiça. Ela informou que o material foi encaminhado ao advogado e que outras três mulheres trans teriam recebido mensagens semelhantes.O gabinete do vereador foi procurado desde a primeira publicação sobre o assunto e não se manifestou até o momento.