Vereadores e autoridades presentes - Talita Porto

Vereadores e autoridades presentesTalita Porto

Publicado 11/11/2026 17:21





A atingimento da nota máxima no Selo Diamante de Transparência Pública representou um avanço em relação ao índice de 96,34% obtido pela Casa de Leis no ciclo anterior. A confirmação do resultado surpreendeu a mesa diretora e foi simbolizada pela entrega de uma placa comemorativa, conduzida por uma comissão de servidores e técnicos do Legislativo ao presidente da Casa, vereador Vagne Simão (PL). A premiação avalia a facilidade de acesso a dados de gestão fiscal, licitações e atos administrativos oferecidos aos cidadãos.



Além da pauta de prestação de contas, a celebração focou na concessão de honrarias a figuras públicas com atuação regional e estadual. Diversos parlamentares vinculados ao PL, legenda do prefeito Dr. Serginho e da deputada estadual Dra. Gabriela, participaram da entrega de honrarias. Entre os agraciados com o Título de Cidadão Cabo-Friense e comendas municipais estiveram o senador eleito Carlos Jordy (PL-RJ), os deputados federais Soraya Santos (PL-RJ), Dani Cunha (PL-RJ) e Altineu Côrtes (PL-RJ), além do deputado estadual Anderson Moraes (PL-RJ), do governador eleito Douglas Ruas (PL) e do deputado federal eleito Márcio Rezende (PSD-RJ).



Durante o uso da palavra na tribuna, Carlos Jordy relembrou a trajetória política compartilhada com a liderança local, citando o período de 2018 em que esteve no município acompanhado do atual presidente da Câmara para articular a pré-candidatura de Dr. Serginho à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). Em seguida, a deputada federal Soraya Santos destacou trechos do hino oficial do município sobre a acolhida aos novos moradores para ressaltar a importância da preservação das tradições históricas da Região dos Lagos.

A Câmara Municipal de Cabo Frio realizou, na noite de terça-feira (10), a tradicional sessão solene em comemoração aos 411 anos de fundação do município, celebrados oficialmente nesta sexta-feira (13). O evento ocorreu no Tamoyo Esporte Clube, localizado no Centro da cidade, reunindo vereadores, autoridades políticas do estado do Rio de Janeiro e personalidades locais. Durante a solenidade, o Poder Legislativo apresentou a conquista da pontuação máxima no Programa Nacional de Transparência Pública, selando o alcance de 100% de conformidade nos critérios auditados.A atingimento da nota máxima no Selo Diamante de Transparência Pública representou um avanço em relação ao índice de 96,34% obtido pela Casa de Leis no ciclo anterior. A confirmação do resultado surpreendeu a mesa diretora e foi simbolizada pela entrega de uma placa comemorativa, conduzida por uma comissão de servidores e técnicos do Legislativo ao presidente da Casa, vereador Vagne Simão (PL). A premiação avalia a facilidade de acesso a dados de gestão fiscal, licitações e atos administrativos oferecidos aos cidadãos.Além da pauta de prestação de contas, a celebração focou na concessão de honrarias a figuras públicas com atuação regional e estadual. Diversos parlamentares vinculados ao PL, legenda do prefeito Dr. Serginho e da deputada estadual Dra. Gabriela, participaram da entrega de honrarias. Entre os agraciados com o Título de Cidadão Cabo-Friense e comendas municipais estiveram o senador eleito Carlos Jordy (PL-RJ), os deputados federais Soraya Santos (PL-RJ), Dani Cunha (PL-RJ) e Altineu Côrtes (PL-RJ), além do deputado estadual Anderson Moraes (PL-RJ), do governador eleito Douglas Ruas (PL) e do deputado federal eleito Márcio Rezende (PSD-RJ).Durante o uso da palavra na tribuna, Carlos Jordy relembrou a trajetória política compartilhada com a liderança local, citando o período de 2018 em que esteve no município acompanhado do atual presidente da Câmara para articular a pré-candidatura de Dr. Serginho à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). Em seguida, a deputada federal Soraya Santos destacou trechos do hino oficial do município sobre a acolhida aos novos moradores para ressaltar a importância da preservação das tradições históricas da Região dos Lagos.

Vagne Simão, Carlos Jordy e Dr. Serginho Talita Porto

Entrega de comendas e honrarias institucionais

A outorga das honrarias seguiu o rito regimental com indicações distribuídas entre os vereadores da Casa. A Medalha Major Belegard foi concedida a Douglas Ruas; a Medalha Otime Cardoso dos Santos coube a Anderson Moraes; e a Medalha Acyr Silva da Rocha foi entregue a Altineu Côrtes. O Legislativo outorgou ainda a Medalha José Bonifácio a Vânia Maria Gonçalves Azevedo, a Medalha Aline Rabelo Rangel Azevedo a Marilza de Araujo Rabelo, a Medalha Jedihel Duarte de Azevedo a Manuelly Vitória Lanzoni de Castilho, a Medalha Aires Bessa de Figueiredo a Ilson dos Santos Fiuza, a Medalha Daracy Dinuci Francisconi a Beatriz Azevedo Tanner de Abreu e a Medalha Victorino Carriço a Paulo Jorge dos Santos.



O ato contou com a entrega de duas unidades da Medalha Tiradentes, comendas do governo estadual concedidas por iniciativa de Dr. Serginho do período em que cumpriu mandato parlamentar na Alerj. Foram contemplados o jornalista Glauber Henrique Gonçalves Ribeiro e o deputado Anderson Moraes, que recebeu a distinção em homenagem póstuma à sua mãe, a ex-vereadora carioca Margareth Lydia de Moraes.





