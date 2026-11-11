Vereadores e autoridades presentesTalita Porto
A atingimento da nota máxima no Selo Diamante de Transparência Pública representou um avanço em relação ao índice de 96,34% obtido pela Casa de Leis no ciclo anterior. A confirmação do resultado surpreendeu a mesa diretora e foi simbolizada pela entrega de uma placa comemorativa, conduzida por uma comissão de servidores e técnicos do Legislativo ao presidente da Casa, vereador Vagne Simão (PL). A premiação avalia a facilidade de acesso a dados de gestão fiscal, licitações e atos administrativos oferecidos aos cidadãos.
Além da pauta de prestação de contas, a celebração focou na concessão de honrarias a figuras públicas com atuação regional e estadual. Diversos parlamentares vinculados ao PL, legenda do prefeito Dr. Serginho e da deputada estadual Dra. Gabriela, participaram da entrega de honrarias. Entre os agraciados com o Título de Cidadão Cabo-Friense e comendas municipais estiveram o senador eleito Carlos Jordy (PL-RJ), os deputados federais Soraya Santos (PL-RJ), Dani Cunha (PL-RJ) e Altineu Côrtes (PL-RJ), além do deputado estadual Anderson Moraes (PL-RJ), do governador eleito Douglas Ruas (PL) e do deputado federal eleito Márcio Rezende (PSD-RJ).
Durante o uso da palavra na tribuna, Carlos Jordy relembrou a trajetória política compartilhada com a liderança local, citando o período de 2018 em que esteve no município acompanhado do atual presidente da Câmara para articular a pré-candidatura de Dr. Serginho à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). Em seguida, a deputada federal Soraya Santos destacou trechos do hino oficial do município sobre a acolhida aos novos moradores para ressaltar a importância da preservação das tradições históricas da Região dos Lagos.
Entrega de comendas e honrarias institucionais
O ato contou com a entrega de duas unidades da Medalha Tiradentes, comendas do governo estadual concedidas por iniciativa de Dr. Serginho do período em que cumpriu mandato parlamentar na Alerj. Foram contemplados o jornalista Glauber Henrique Gonçalves Ribeiro e o deputado Anderson Moraes, que recebeu a distinção em homenagem póstuma à sua mãe, a ex-vereadora carioca Margareth Lydia de Moraes.
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