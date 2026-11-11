Fantinha esteve com Felipinho Ravis (PP) e com Renato CozzolinoReprodução: Arquivo pessoal
A articulação política promovida na capital federal busca assegurar a inclusão de emendas parlamentares no orçamento da União, visando garantir repasses financeiros para obras estruturantes e melhorias nos serviços públicos da cidade. Segundo a administração municipal, a aproximação com integrantes da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) e da Câmara dos Deputados fortalece o diálogo entre as esferas governamentais e acelera a tramitação de convênios voltados para áreas fundamentais como saúde, mobilidade e saneamento.
Além de focar no atendimento às demandas da população cabista, a viagem oficial de Thiago Fantinha reflete a estratégia de consolidação e fortalecimento do espaço político da atual gestão no cenário pós-eleitoral. Ao articular parcerias institucionais com deputados federais e estaduais de legendas aliadas, o Governo Municipal visa transformar os compromissos assumidos publicamente em realizações concretas para o desenvolvimento regional.
Articulação no Congresso Nacional prossegue até o final da semana
A prática de buscar apoio parlamentar em Brasília é uma estratégia recorrente entre gestões municipais da Região dos Lagos que visam obter recursos complementares para custear intervenções urbanas de grande porte. A expectativa da prefeitura é que as agendas institucionais cumpridas nesta semana resultem na confirmação de novos investimentos e no anúncio formal de verbas para Arraial do Cabo nos próximos meses.
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