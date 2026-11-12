Ramon Gidalte (PL), prefeito de Casimiro de AbreuFoto: Redes Sociais

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Renata Cristiane
O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) atribuiu ao portal da Prefeitura de Casimiro de Abreu o índice de 63,98% de transparência em 2025, classificando o município no nível intermediário. A avaliação abrangeu 91 critérios de conformidade da gestão municipal. Do total analisado, 41 itens não foram atendidos pela administração liderada pelo prefeito Ramon Gidalte.
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Entre as pendências identificadas, 27 referem-se a exigências obrigatórias e 14 a recomendações técnicas do órgão de controle estadual. As lacunas encontradas afetam setores fundamentais como licitações, obras públicas, saúde, educação, receitas, recursos humanos, convênios e a respectiva prestação de contas.

Apesar de o município ter cumprido os critérios considerados essenciais, o diagnóstico revela restrições significativas no acesso a dados públicos essenciais para a fiscalização cidadã. O TCE-RJ destacou que a transparência administrativa vai muito além da simples existência de um site na internet, exigindo que as informações publicadas estejam completas, atualizadas de forma constante e sejam facilmente acessíveis por qualquer cidadão.

Alertas e exigências do órgão fiscalizador

Diante do resultado, o tribunal alertou a Prefeitura de Casimiro de Abreu sobre a urgência de adequar a plataforma aos critérios obrigatórios estabelecidos pelo Programa Nacional de Transparência Pública. A corte de contas advertiu formalmente que a persistência dessas irregularidades em futuras auditorias poderá resultar na emissão de parecer prévio desfavorável à aprovação das contas da administração municipal.

Ações necessárias e transparência pública

Para reverter o quadro desfavorável, a gestão do prefeito Ramon Gidalte precisa adotar medidas corretivas imediatas e dar publicidade às providências implementadas. O cumprimento rigoroso dessas exigências é indispensável para garantir que a população tenha plenas condições de acompanhar o correto emprego dos recursos públicos no município.

O espaço segue aberto para a manifestação oficial da Prefeitura de Casimiro de Abreu e do prefeito Ramon Gidalte sobre o resultado da avaliação do TCE-RJ.