Governador eleito Douglas Ruas (PL) e prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho (PL)Reprodução: Internet
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Prefeito se reuniu com o governador eleito Douglas Ruas, durante o período de transição, para planejar o policiamento do verão e do Réveillon na Região dos Lagos
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