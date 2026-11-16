Governador eleito Douglas Ruas (PL) e prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho (PL) - Reprodução: Internet

Governador eleito Douglas Ruas (PL) e prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho (PL)Reprodução: Internet

Publicado 16/11/2026 15:58

prefeito de Cabo Frio, Serginho (PL), visitou o governador eleito do Rio de Janeiro, Douglas Ruas (PL) , durante o período de transição estadual, para alinhar o reforço na segurança pública do município para o verão e o Réveillon. A administração municipal estima que a cidade da Região dos Lagos vai receber mais de um milhão de visitantes durante a virada do ano. O objetivo do encontro consistiu em antecipar o planejamento operacional antes da posse do novo chefe do Poder Executivo fluminense.

A agenda institucional foi divulgada pelo prefeito por meio de vídeo publicado nas redes sociais. Na gravação, o gestor municipal destacou o início dos trabalhos preventivos para atender à alta demanda turística da temporada de verão. Conforme levantamento da rádio Central Brasileira de Notícias (CBN), Cabo Frio figura como o segundo destino mais procurado do Brasil para as festas de fim de ano, ficando atrás apenas da capital do Estado.

Parceria entre município e governo estadual

Durante o encontro, o governador eleito Douglas Ruas ressaltou a importância da cooperação entre o Estado e a prefeitura para assegurar serviços públicos eficientes a moradores e turistas. O futuro chefe do governo fluminense destacou a necessidade de ampliar o efetivo policial no município e na Região dos Lagos ao longo de todo o período de alta temporada.

Na gravação divulgada à imprensa e ao público, o prefeito Dr. Serginho enfatizou o ritmo das articulações políticas. “Vim visitar o governador Douglas Ruas, já na transição, tratando da segurança. A gente vai receber mais de um milhão de pessoas durante o Réveillon”, afirmou o chefe do Executivo cabo-friense.

Por outro lado, o governador eleito garantiu suporte integral às demandas apresentadas pela administração de Cabo Frio. “Nosso prefeito Dr. Serginho está aqui ainda no período de transição, já falando da importância dessa parceria com o governo do Estado para garantir serviços públicos de qualidade para as pessoas que moram e visitam Cabo Frio, sobretudo nesse período do verão”, declarou Douglas Ruas.

O futuro governador também reiterou o compromisso com o reforço na segurança pública e com o desenvolvimento regional. Com a antecipação das medidas administrativas, a prefeitura busca estruturar a operação de fim de ano antes da chegada do fluxo intenso de visitantes às praias e aos pontos turísticos da cidade.