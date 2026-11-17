Dr Serginho (PL) e Dra Gabriela (PL) na inauguração do ESF Botafogo - Ascom

Dr Serginho (PL) e Dra Gabriela (PL) na inauguração do ESF BotafogoAscom

Publicado 17/11/2026 14:48

Conhecendo cada parte do novo equipamento de saúde Ascom

Avanço na rede municipal de saúde

Dr Serginho ao lado da equipe de saúde do município de Cabo Frio Ascom

Atendimento na zona rural

Durante a solenidade, o prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho, destacou que a transformação dos serviços públicos do município resulta de um trabalho contínuo de gestão. O chefe do Poder Executivo ressaltou a importância de manter a memória sobre as condições anteriores da cidade diante das mudanças implementadas."Não existe mágica para mudar uma cidade que ficou ao longo de mais de uma década na inércia, parada no tempo. O que existe é um avanço diário que as pessoas, aos pouquinhos, vão percebendo a diferença na vida delas. É preciso que a gente relembre tudo aquilo que foi feito, porque as pessoas se acostumam com a mudança, acham que aquilo é normal e esquecem de como era antes", afirmou o prefeito.A deputada estadual eleita, Dra. Gabriela, enfatizou o impacto da entrega para os moradores do bairro Botafogo, destacando a relevância de direcionar investimentos públicos para a área rural de Cabo Frio. A parlamentar também agradeceu aos servidores que atuam no atendimento direto à população."A ESF de Botafogo, da zona rural, que por tanto tempo não foi vista, foi apagada, hoje é uma entrega de ouro, uma entrega que leva dignidade e saúde à nossa população. Hoje a gente olha para a zona rural com carinho, com amor e com entrega de políticas públicas de verdade", declarou Dra. Gabriela.Na sequência, a deputada estadual eleita reforçou o compromisso com a continuidade dos investimentos nos diferentes níveis de assistência médica do município. "Que a gente possa caminhar por novas entregas, novos feitos, levando saúde em todos os segmentos, da atenção primária à atenção terciária, com dignidade e humanização. Muito obrigada a vocês que estão na ponta, trabalhando e entregando o melhor para a população de Botafogo", concluiu.Com a reestruturação da unidade de Botafogo, a Secretaria Municipal de Saúde dá sequência ao cronograma de investimentos na estrutura física das unidades e na qualificação dos serviços oferecidos à população cabofriense.