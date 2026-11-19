Secretário de Segurança e Ordem Pública de Casimiro de Abreu, Paulo Fernando de Carvalho Gomes, o "Carvalhão" - Reprodução: Internet

Secretário de Segurança e Ordem Pública de Casimiro de Abreu, Paulo Fernando de Carvalho Gomes, o "Carvalhão"Reprodução: Internet

Publicado 19/11/2026 18:55 | Atualizado 19/11/2026 20:26

O homem escolhido pelo prefeito de Casimiro de Abreu, Ramon Gidalte (PL) , para comandar a pasta da Segurança e Ordem Pública acabou atrás das grades nesta quinta-feira (19). O secretário municipal, Paulo Fernando de Carvalho Gomes, conhecido como “Carvalhão”, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça e foi detido pela Coordenadoria de Segurança e Inteligência do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (CSI/MPRJ). A denúncia, apresentada pelo Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRJ), aponta o integrante do primeiro escalão de Gidalte como autor de dois homicídios qualificados em Rio das Ostras, na Região dos Lagos.

A ironia de ver o titular da secretaria responsável pela ordem pública ser capturado sob acusação de assassinato expõe os critérios políticos das nomeações feitas por Ramon Gidalte. Segundo as investigações do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), as execuções ocorreram em plena luz do dia, no dia 21 de novembro de 2025, por volta das 11h, na rua das Camélias, no bairro Âncora. As vítimas foram atingidas por disparos de arma de fogo de uso restrito, sem chance de defesa, em uma ação motivada pela intenção de demonstrar força e poder.

Além de determinar a prisão preventiva do ex-policial militar e empresário do ramo de segurança privada, o Poder Judiciário ordenou o afastamento imediato do cargo na prefeitura e suspendeu o direito de posse e porte de armas do denunciado. Na decisão, o juiz destacou a incompatibilidade entre o exercício da função pública e as acusações, ressaltando o risco de o secretário utilizar a estrutura da administração de Casimiro de Abreu para interferir na produção de provas.

Crise política no governo Gidalte

Enquanto o discurso oficial da prefeitura pregava o fortalecimento da ordem no município, o comando da pasta operava sob suspeita de envolvimento em execuções na cidade vizinha. A queda de Paulo Fernando representa um desgaste direto para a imagem política de Ramon Gidalte, que bancou a permanência do aliado no alto escalão até a chegada dos agentes do MPRJ.

Para o Judiciário, a liberdade do acusado representa ameaça à ordem pública, considerando a gravidade dos crimes, as circunstâncias do ataque e a influência exercida pelo denunciado na Região dos Lagos. O episódio deixa o governo de Casimiro de Abreu em situação delicada diante da população e obriga o prefeito a explicar os parâmetros adotados para entregar a segurança do município a um investigado por duplo homicídio.