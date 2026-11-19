Secretário de Segurança e Ordem Pública de Casimiro de Abreu, Paulo Fernando de Carvalho Gomes, o "Carvalhão"Reprodução: Internet
Secretário de Segurança de Casimiro é preso por duplo homicídio
Prisão preventiva de Paulo Fernando de Carvalho Gomes, o 'Carvalhão' por duplo homicídio em Rio das Ostras acontece nesta quinta-feira (19) e atinge o governo de Ramon Gidalte (PL)
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Dr. Serginho e Dra. Gabriela entregam nova ESF no Botafogo, Cabo Frio
Unidade da Estratégia Saúde da Família (ESF) foi inaugurada nesta terça-feira (17), na zona rural do município, e atende mais de 4 mil pessoas
Dr. Serginho articula reforço na segurança de Cabo Frio
Prefeito se reuniu com o governador eleito Douglas Ruas, durante o período de transição, para planejar o policiamento do verão e do Réveillon na Região dos Lagos
Tribunal de Contas aponta falhas no portal de Casimiro de Abreu
Índice de 63,98% coloca município em nível intermediário e revela 41 pendências em áreas essenciais da gestão pública.
Secretário de Arraial do Cabo cumpre agenda por verbas em Brasília
Thiago Fantinha busca recursos com deputados parlamentares para garantir projetos prioritários na gestão do prefeito Marcelo Magno
Sessão solene marca 411 anos de Cabo Frio e selo de transparência
Solenidade realizada no Tamoyo Esporte Clube reuniu parlamentares e autoridades estaduais para a entrega de comendas e o anúncio de selo nacional
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