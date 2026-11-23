Prefeito, primeira-dama e secretários na frente do hospital - Ascom

Prefeito, primeira-dama e secretários na frente do hospitalAscom

Publicado 23/11/2026 17:17

A Pediatria reúne duas recepções, consultório de triagem, consultório médico, sala de medicação e inalação e uma área exclusiva para internação. A estrutura disponibiliza nove leitos, distribuídos entre cinco destinados à internação pediátrica, três na sala vermelha, voltada aos casos que exigem cuidados intensivos, e um quarto com leito de isolamento.O setor também conta com sanitários adaptados para crianças e ambientes com temática infantil. A proposta é oferecer uma estrutura específica para as necessidades dos pacientes pediátricos, desde a chegada ao hospital até os procedimentos de atendimento e eventual internação.O secretário municipal de Saúde, Jorge Diniz, ressaltou que a organização dos espaços foi pensada para qualificar a assistência e tornar o ambiente hospitalar mais acolhedor para as crianças.“A gente tem aqui sala amarela, sala de internação, sala de isolamento, sala de medicação, tudo já numa temática infantil e preparado para poder dar um atendimento melhor e mais humanizado para nossas crianças, para que o ambiente também contribua para que elas se recuperem mais rapidamente.”A divisão dos ambientes permite separar os diferentes tipos de atendimento, incluindo os casos que necessitam de cuidados intensivos e aqueles que precisam de isolamento. A estrutura também contempla espaços para consultas, triagem, medicação e inalação.

Prefeito, primeira-dama e secretários inauguram ala pediátrica Ascom

Hospital também recebeu melhorias na área de exames

Autoridades participaram da inauguração

Além da implantação da ala pediátrica, o Hospital Geral passou por melhorias nos espaços destinados à realização de exames de imagem. As intervenções contemplaram os setores de raio-X, tomografia e ultrassonografia.De acordo com as informações divulgadas pela Prefeitura, a reforma busca proporcionar mais agilidade na realização dos exames e no processo de diagnóstico dos pacientes. As melhorias integram o conjunto de intervenções realizadas na unidade hospitalar, que atende moradores de Arraial do Cabo.O vice-prefeito Diego Silveira também participou da inauguração e destacou os investimentos municipais na estrutura de saúde. Ao comentar a entrega, ele ressaltou as condições oferecidas pelo novo espaço à população.“É um marco histórico. A estrutura que está disponível agora para a população de Arraial do Cabo é uma estrutura de primeiro mundo, que você vai ver até em poucos hospitais particulares aqui da região. Isso aqui é um compromisso da Prefeitura de Arraial do Cabo com os investimentos.”A cerimônia reuniu servidores da Secretaria Municipal de Saúde, vereadores, secretários municipais e profissionais que participaram da implantação da nova ala pediátrica.Com a entrega, Arraial do Cabo passa a contar com um espaço hospitalar exclusivo para atendimento pediátrico em situações de emergência. A estrutura concentra diferentes modalidades de assistência em um mesmo setor, incluindo consultas, medicação, inalação, internação, isolamento e atendimento de casos que exigem cuidados intensivos.A iniciativa amplia a organização do atendimento infantil no Hospital Geral e acrescenta novos espaços à estrutura disponível na rede municipal de saúde. A proposta da administração é oferecer assistência mais humanizada às crianças e melhores condições de acolhimento às famílias que precisam recorrer ao serviço público hospitalar.A inauguração integra os investimentos anunciados pelo governo municipal para ampliar e qualificar os serviços de saúde oferecidos à população cabista.