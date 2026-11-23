Prefeito reuniu secretários e equipes para fazer o anúncio - Reprodução: Internet

Prefeito reuniu secretários e equipes para fazer o anúncioReprodução: Internet

Publicado 23/11/2026 18:49 | Atualizado 23/11/2026 18:51





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Um dos principais pontos de atenção do governo municipal é a previsão de chuvas intensas nos próximos meses. A preocupação considera as projeções relacionadas ao El Niño, fenômeno provocado pelo aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico Equatorial, que pode alterar os padrões de chuva e temperatura. A expectativa apresentada pela administração é de que o fenômeno alcance intensidade muito forte entre o fim de 2026 e o início de 2027.



Durante o encontro, Dr. Serginho estabeleceu um prazo para que as secretarias envolvidas apresentem seus respectivos planos de trabalho. A determinação é que os documentos sejam entregues até quarta-feira (25), com a identificação das equipes, dos equipamentos disponíveis, dos locais de atuação e dos protocolos de atendimento. O prefeito de Cabo Frio , Dr. Serginho (PL), anunciou nesta segunda-feira (23) uma megaoperação para preparar o município para possíveis eventos climáticos extremos e o aumento da população durante a alta temporada. O planejamento reúne medidas de prevenção a alagamentos, reforço da segurança pública e ampliação dos serviços essenciais, com participação de diferentes secretarias municipais e forças de segurança. As ações foram apresentadas durante uma reunião com representantes do governo municipal, das Defesas Civis de Cabo Frio e do Estado, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da Guarda Civil Municipal.LEIA MAIS: Réveillon de Cabo Frio terá 10 pontos de revista e 285 guardas na virada do ano Um dos principais pontos de atenção do governo municipal é a previsão de chuvas intensas nos próximos meses. A preocupação considera as projeções relacionadas ao El Niño, fenômeno provocado pelo aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico Equatorial, que pode alterar os padrões de chuva e temperatura. A expectativa apresentada pela administração é de que o fenômeno alcance intensidade muito forte entre o fim de 2026 e o início de 2027.Durante o encontro, Dr. Serginho estabeleceu um prazo para que as secretarias envolvidas apresentem seus respectivos planos de trabalho. A determinação é que os documentos sejam entregues até quarta-feira (25), com a identificação das equipes, dos equipamentos disponíveis, dos locais de atuação e dos protocolos de atendimento.

Plano de contingência prevê preparação para emergências

O planejamento estabelece um plano de contingência para os próximos 40 dias. A proposta é antecipar as responsabilidades de cada setor e organizar a estrutura de atendimento para que, diante de uma eventual emergência, as equipes possam iniciar os trabalhos sem depender de novas determinações.



“Nossa equipe precisa saber onde vai estar, quais equipamentos vai utilizar e como vai atuar. Quando a chuva chegar, o trabalho tem que acontecer, sem precisar esperar uma nova ordem minha”, afirmou o prefeito.



A administração também pretende identificar espaços públicos que possam funcionar como abrigos temporários para moradores que eventualmente precisem deixar suas casas. As secretarias de Educação e Esporte ficarão responsáveis pelo levantamento dos equipamentos disponíveis e pela organização das equipes de apoio.



As pastas de Saúde e Assistência Social também participarão da operação, com atuação voltada ao atendimento de possíveis desabrigados. A intenção é integrar os serviços municipais para responder às necessidades que possam surgir durante períodos de chuva intensa.

Drenagem terá reforço de bombas e equipamentos

Na área de infraestrutura, a Prefeitura mantém serviços de limpeza de bueiros, desobstrução de galerias e manutenção da rede de drenagem. Os trabalhos têm atenção especial aos bairros historicamente atingidos por alagamentos.



Segundo Dr. Serginho, a estratégia é intensificar as intervenções antes da chegada das chuvas, buscando melhorar o escoamento da água e reduzir os pontos de acúmulo.



Para situações emergenciais, Cabo Frio conta com 12 bombas de alta performance, cada uma com capacidade de bombeamento de até 150 mil litros de água. Os equipamentos estão distribuídos em seis veículos, o que permite o deslocamento das equipes para diferentes regiões do município.



A estrutura também inclui equipamentos de hidrojateamento, utilizados na desobstrução de galerias. Outra frente de prevenção envolve podas técnicas de árvores, com o objetivo de diminuir riscos de quedas, danos à rede elétrica e problemas na iluminação pública.

Guarda Municipal recebe novos equipamentos

O pacote de medidas apresentado pelo prefeito também inclui investimentos na estrutura operacional da Guarda Civil Municipal. A corporação recebeu dispositivos de incapacitação neuromuscular Taser e espargidores de agentes químicos, equipamentos classificados como de menor potencial ofensivo.



Os novos recursos se somam às pistolas de projéteis de polímero já utilizadas pelos agentes. A Guarda também conta com rádios de comunicação georreferenciados, que permitem integrar as equipes em campo à sala de comando e monitoramento.



De acordo com a Prefeitura, a modernização busca ampliar os recursos disponíveis para os agentes e melhorar a comunicação durante as ocorrências.



Outra iniciativa anunciada é a Ronda da Madrugada, operação conjunta entre a Guarda Municipal e a Polícia Militar. O trabalho pretende intensificar o patrulhamento noturno, principalmente em regiões com registros de furtos e outras ocorrências.



A administração municipal também destacou as fiscalizações realizadas em ferros-velhos que funcionavam irregularmente. A estratégia é combater a receptação de materiais furtados e alcançar estabelecimentos que possam contribuir para esse tipo de atividade criminosa.

Réveillon terá 285 guardas e monitoramento com drones

O segundo eixo da operação está voltado à alta temporada, especialmente às festas de fim de ano. Para o dia 31 de dezembro, a Guarda Civil Municipal terá 285 agentes mobilizados, em escalas de 24 e 12 horas.



O esquema contará ainda com duas motos aquáticas e dois quadriciclos, que vão ampliar a mobilidade das equipes nas praias e em áreas de grande circulação de moradores e turistas.



O monitoramento será realizado com apoio da Central Integrada de Monitoramento, da base fixa da Prefeitura e da Central Móvel. A operação também prevê a utilização de drones.



A Polícia Militar deverá reforçar o efetivo do 25º Batalhão. O planejamento inclui um caminhão-comando e a instalação de torres de observação em diferentes pontos da Praia do Forte. A Prefeitura informou que mantém diálogo com o Governo do Estado para viabilizar o aumento do efetivo policial durante o verão.



Nos locais de realização dos eventos, serão instalados dez pontos de revista. A fiscalização terá como objetivo impedir a entrada de garrafas de vidro e objetos perfurocortantes. Os acessos também contarão com câmeras de reconhecimento facial, tecnologia que, segundo a administração municipal, deverá ser ampliada para outras regiões da cidade.

Enel e Prolagos serão cobradas sobre atendimento no verão

Além das medidas de segurança e prevenção a eventos climáticos, o planejamento inclui os serviços de abastecimento de água e fornecimento de energia elétrica.



Dr. Serginho informou que tem reuniões previstas com representantes da Enel e da Prolagos para conhecer os planos de atendimento das concessionárias durante a alta temporada. A preocupação considera o aumento da demanda provocado pela chegada de visitantes e pela maior ocupação da cidade.



Na área da Saúde, a Prefeitura trabalha na ampliação da capacidade de atendimento da rede pública, com previsão de aumento de vagas e leitos para receber moradores e turistas. Segundo o prefeito, as primeiras mudanças devem começar a ser implementadas em dezembro.



A operação também envolve as secretarias de Cultura, Eventos, Mobilidade Urbana, Serviços Públicos, Educação, Esporte, Saúde e Assistência Social.





