Daniela Soares (PL) vistoriando a Policlínica, em AraruamaFoto: Ascom
A agenda de trabalho teve início na Policlínica do Areal, unidade onde a comitiva acompanhou de perto a rotina dos atendimentos clínicos e verificou as condições de trabalho oferecidas às equipes médicas e de enfermagem. Na sequência das atividades, o grupo seguiu para a Creche Municipal Areal Alexandre Moreira Martins, espaço em que observou a organização das salas de atividades pedagógicas, a infraestrutura escolar e os ambientes destinados ao acolhimento diário das crianças atendidas pela rede pública.
Escuta ativa de servidores e moradores da região
Durante todo o percurso pelas unidades do bairro, a chefe do Executivo municipal conversou diretamente com servidores públicos, profissionais da educação e da saúde, alunos e moradores da localidade para ouvir relatos detalhados sobre o dia a dia do atendimento municipal. Segundo a prefeita, o contato direto nas pontas do serviço público é fundamental para identificar gargalos e garantir que os recursos cheguem de forma efetiva aos cidadãos.
Ao comentar a iniciativa, Daniela Soares destacou o compromisso da gestão com a eficiência dos serviços básicos ofertados nos bairros mais afastados do centro. “A população não quer apenas ouvir promessas, quer encontrar uma saúde que funcione e uma educação que ofereça oportunidades. Por isso, faço questão de estar presente nos bairros, acompanhar cada unidade e cobrar resultados. Saúde e educação não podem ser tratadas apenas como números, precisam funcionar de verdade, com estrutura, respeito e qualidade. É assim que vamos continuar trabalhando, levando a prefeitura para perto das pessoas e transformando demandas em resultados”, pontuou a gestora.
Encaminhamento técnico das demandas levantadas
Todas as solicitações, relatórios estruturais e demandas coletadas durante as vistorias técnicas desta segunda-feira seguem agora para análise pormenorizada dos setores administrativos responsáveis dentro da estrutura da Prefeitura de Araruama. De acordo com a administração municipal, o objetivo central do levantamento é viabilizar o encaminhamento rápido de soluções práticas para as unidades visitadas e manter um monitoramento contínuo da qualidade dos serviços públicos oferecidos nos bairros da cidade.
Posicionamento e o outro lado
A reportagem entrou em contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura de Araruama e com a Secretaria Municipal de Educação para obter informações adicionais sobre prazos previstos para eventuais reformas ou melhorias nas unidades do bairro Areal, e aguarda retorno oficial; o espaço segue inteiramente aberto para manifestações.
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