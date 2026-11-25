Fabinho Costa inaugurou o "Banco Você não Está Sozinha", na orla de Iguaba Grande - Foto: Ascom

Fabinho Costa inaugurou o "Banco Você não Está Sozinha", na orla de Iguaba GrandeFoto: Ascom

Publicado 25/11/2026 13:34 | Atualizado 25/11/2026 13:35

Em Iguaba Grande , uma iniciativa simbólica ganhou dimensão de compromisso público. Na véspera do Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres - celebrado neste 25 de novembro -, o prefeito Fabinho Costa (CID) inaugurou o Banco Vermelho, no Deck Amélia Marinho de Souza, levando para a orla uma mensagem que não pode ficar restrita aos discursos: nenhuma mulher deve enfrentar a violência sozinha.





Batizado de "Banco Você Não Está Sozinha", o equipamento integra uma campanha nacional de conscientização e foi instituído no município pela Lei nº 1.558/2025, a partir de indicação da vereadora Cláudia Souza (União). Mais do que uma intervenção urbana, a iniciativa coloca o enfrentamento ao feminicídio em evidência e reforça a necessidade de transformar conscientização em políticas públicas efetivas.



Durante a inauguração, Fabinho destacou que a proteção às mulheres precisa ser um compromisso permanente da administração pública. Nesse sentido, o município conta com iniciativas como a Patrulha Maria da Penha e a Secretaria de Direitos e Cuidados da Mulher, estruturas voltadas ao acolhimento, acompanhamento e proteção de vítimas de violência. A cerimônia reuniu secretários municipais, servidores e vereadores. LEIA MAIS: Prefeita de Araruama fiscaliza unidades de saúde e educação no Areal Batizado de "Banco Você Não Está Sozinha", o equipamento integra uma campanha nacional de conscientização e foi instituído no município pela Lei nº 1.558/2025, a partir de indicação da vereadora Cláudia Souza (União). Mais do que uma intervenção urbana, a iniciativa coloca o enfrentamento ao feminicídio em evidência e reforça a necessidade de transformar conscientização em políticas públicas efetivas.Durante a inauguração, Fabinho destacou que a proteção às mulheres precisa ser um compromisso permanente da administração pública. Nesse sentido, o município conta com iniciativas como a Patrulha Maria da Penha e a Secretaria de Direitos e Cuidados da Mulher, estruturas voltadas ao acolhimento, acompanhamento e proteção de vítimas de violência. A cerimônia reuniu secretários municipais, servidores e vereadores.

Cláudia Souza, Fabinho Costa e Carla Valle Foto: Ascom



MAIS QUE UM BANCO, UM POSICIONAMENTO



A secretária Carla Valle fez questão de destacar o significado da iniciativa. Segundo ela, o banco representa muito mais do que a instalação de um mobiliário em espaço público: é uma ferramenta de conscientização e um chamado à mobilização coletiva. "Isso não é só um mobiliário inaugurado no espaço público. É uma maneira de conscientizar as pessoas. As mulheres decidiram não morrer mais", afirmou.



A proposta é justamente transformar o local em um ponto permanente de reflexão, informação e incentivo à denúncia, aproximando a população dos mecanismos de proteção disponíveis. A ação também dialoga com a campanha Feminicídio Zero, que defende o envolvimento de toda a sociedade na identificação dos sinais de violência, no acolhimento das vítimas e na denúncia de agressões.



Em uma pauta que exige menos discursos e mais atitudes, Iguaba Grande escolheu deixar sua mensagem estampada em um espaço de circulação pública. O desafio, agora, é fazer com que o símbolo seja acompanhado de políticas contínuas, estrutura de atendimento e proteção efetiva. Afinal, o combate à violência contra a mulher não pode acontecer apenas em datas de conscientização. Precisa ser uma prioridade todos os dias. A secretária Carla Valle fez questão de destacar o significado da iniciativa. Segundo ela, o banco representa muito mais do que a instalação de um mobiliário em espaço público: é uma ferramenta de conscientização e um chamado à mobilização coletiva. "Isso não é só um mobiliário inaugurado no espaço público. É uma maneira de conscientizar as pessoas. As mulheres decidiram não morrer mais", afirmou.A proposta é justamente transformar o local em um ponto permanente de reflexão, informação e incentivo à denúncia, aproximando a população dos mecanismos de proteção disponíveis. A ação também dialoga com a campanha Feminicídio Zero, que defende o envolvimento de toda a sociedade na identificação dos sinais de violência, no acolhimento das vítimas e na denúncia de agressões.Em uma pauta que exige menos discursos e mais atitudes, Iguaba Grande escolheu deixar sua mensagem estampada em um espaço de circulação pública. O desafio, agora, é fazer com que o símbolo seja acompanhado de políticas contínuas, estrutura de atendimento e proteção efetiva. Afinal, o combate à violência contra a mulher não pode acontecer apenas em datas de conscientização. Precisa ser uma prioridade todos os dias.