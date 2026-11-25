Fabinho Costa inaugurou o "Banco Você não Está Sozinha", na orla de Iguaba GrandeFoto: Ascom
Batizado de "Banco Você Não Está Sozinha", o equipamento integra uma campanha nacional de conscientização e foi instituído no município pela Lei nº 1.558/2025, a partir de indicação da vereadora Cláudia Souza (União). Mais do que uma intervenção urbana, a iniciativa coloca o enfrentamento ao feminicídio em evidência e reforça a necessidade de transformar conscientização em políticas públicas efetivas.
Durante a inauguração, Fabinho destacou que a proteção às mulheres precisa ser um compromisso permanente da administração pública. Nesse sentido, o município conta com iniciativas como a Patrulha Maria da Penha e a Secretaria de Direitos e Cuidados da Mulher, estruturas voltadas ao acolhimento, acompanhamento e proteção de vítimas de violência. A cerimônia reuniu secretários municipais, servidores e vereadores.
MAIS QUE UM BANCO, UM POSICIONAMENTO
A secretária Carla Valle fez questão de destacar o significado da iniciativa. Segundo ela, o banco representa muito mais do que a instalação de um mobiliário em espaço público: é uma ferramenta de conscientização e um chamado à mobilização coletiva. "Isso não é só um mobiliário inaugurado no espaço público. É uma maneira de conscientizar as pessoas. As mulheres decidiram não morrer mais", afirmou.
A proposta é justamente transformar o local em um ponto permanente de reflexão, informação e incentivo à denúncia, aproximando a população dos mecanismos de proteção disponíveis. A ação também dialoga com a campanha Feminicídio Zero, que defende o envolvimento de toda a sociedade na identificação dos sinais de violência, no acolhimento das vítimas e na denúncia de agressões.
Em uma pauta que exige menos discursos e mais atitudes, Iguaba Grande escolheu deixar sua mensagem estampada em um espaço de circulação pública. O desafio, agora, é fazer com que o símbolo seja acompanhado de políticas contínuas, estrutura de atendimento e proteção efetiva. Afinal, o combate à violência contra a mulher não pode acontecer apenas em datas de conscientização. Precisa ser uma prioridade todos os dias.
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