Fábio do Pastel no gabinete do deputado federal e senador eleito Carlos Jordy (PL) - Foto: Ascom

Fábio do Pastel no gabinete do deputado federal e senador eleito Carlos Jordy (PL)Foto: Ascom

Publicado 25/11/2026 13:56

A comitiva aldeense inclui o assessor especial Edmilson Bittencourt, o secretário de Esporte, Ricardo Lima, e o secretário adjunto de Serviços Públicos, Ney Privatto. O grupo permanece na capital federal até esta quinta-feira (26), data prevista para o retorno ao Estado do Rio de Janeiro.

Deputado federal Doutor Luizinho (PP), o prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel (PL) Foto: Ascom

Reuniões em Brasília

Demandas no Governo Federal

No Poder Legislativo federal, o gestor municipal dialogou com parlamentares fluminenses sobre a destinação de emendas individuais e de bancada para obras e serviços públicos. O chefe do Poder Executivo aldeense se reuniu com o deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL) e com o deputado federal Doutor Luizinho, do Progressistas (PP). O encontro ocorreu na sala da Liderança da Bancada do Progressistas, na Câmara dos Deputados.A agenda no Congresso Nacional contou também com uma audiência no gabinete do deputado federal e senador eleito Carlos Jordy (PL). Durante a passagem pela capital do país, o prefeito de São Pedro da Aldeia conversou ainda com a deputada federal Laura Carneiro, do Partido Social Democrático (PSD), e com o deputado federal Gutemberg Reis, do Movimento Democrático Brasileiro (MDB).No Senado Federal, o representante do município foi recebido pelo senador reeleito Carlos Portinho (PL). As reuniões buscaram alinhar o envio de verbas do Orçamento da União para áreas prioritárias da cidade, como saúde, infraestrutura urbana e educação. A articulação junto aos parlamentares do Estado do Rio de Janeiro pretende viabilizar novos investimentos para a população aldeense.Além das visitas aos gabinetes parlamentares, o prefeito de São Pedro da Aldeia cumpriu compromissos no Poder Executivo federal, acompanhado por integrantes da equipe técnica da prefeitura. O gestor esteve no Ministério da Pesca e Aquicultura para tratar de projetos voltados ao desenvolvimento do setor pesqueiro local e ao apoio aos trabalhadores que atuam na lagoa de Araruama.A programação na Esplanada dos Ministérios incluiu ainda agendas relacionadas ao Ministério da Agricultura e Pecuária para discutir convênios destinados ao fortalecimento da área rural do município. Com o encerramento dos compromissos em Brasília marcado para esta quinta-feira (26), a administração municipal vai acompanhar a tramitação das propostas apresentadas. O objetivo da gestão é consolidar parcerias institucionais e garantir o repasse de recursos para o próximo exercício.