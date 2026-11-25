Daniela Soares, durante lançamento do REURB Ascom
A primeira etapa do programa terá início pelo bairro Clube dos Engenheiros, onde aproximadamente 300 imóveis serão contemplados. O objetivo é garantir a documentação definitiva das propriedades, assegurando reconhecimento legal, tranquilidade às famílias e valorização dos imóveis. A escolha inicial pelo bairro marca o ponto de partida da implementação prática da política pública, permitindo que os moradores daquela região avancem na formalização de suas residências.
Durante o encontro, Daniela destacou a importância de garantir esse direito a famílias que ocupam suas casas há gerações, mas ainda não possuem registro oficial. "Ter o documento da sua casa é ter dignidade", afirmou a prefeita, ressaltando que a regularização também contribui para o desenvolvimento organizado da cidade. A presença de moradores e de representantes de diferentes secretarias municipais no CRAS da Fazendinha reforçou o caráter integrado da apresentação e o diálogo direto com a comunidade local sobre o alcance da medida.
O diferencial da iniciativa está justamente na prioridade dada às mulheres na titularidade dos imóveis, uma medida que fortalece a segurança patrimonial feminina e amplia o reconhecimento de seu papel na organização e proteção familiar. A proposta também pode representar um avanço importante para mulheres que historicamente tiveram menos acesso à formalização da propriedade. Com a previsão de emitir os documentos de forma preferencial em nome delas, a Regularização Fundiária Urbana busca consolidar um instrumento concreto de proteção jurídica e de estabilidade para os lares contemplados.
Ao reunir poder público e população no CRAS da Fazendinha, a apresentação do projeto sinalizou o início da mobilização para viabilizar a regularização dos cerca de 300 imóveis previstos na etapa inicial do bairro Clube dos Engenheiros. Além de oferecer respaldo legal aos moradores que vivem há gerações em seus imóveis sem escritura ou registro definitivo, a medida pretende ordenar o crescimento urbano e ampliar a segurança jurídica das famílias atendidas pelo programa municipal.
O processo será realizado por etapas, começando pelo levantamento topográfico e mapeamento das áreas, seguido pelo cadastramento dos moradores, elaboração e aprovação dos projetos e, por fim, registro em cartório e entrega dos títulos.
Entre os benefícios estão segurança jurídica, valorização dos imóveis, possibilidade de acesso a financiamentos e maior facilidade em processos de venda e transferência por herança. A Prefeitura também prevê pontos de atendimento presencial para orientar os moradores e reforçar a transparência do cadastramento.
Para evitar golpes, os profissionais responsáveis pelo trabalho estarão identificados com camisa e crachá, e seus nomes serão divulgados nos canais oficiais do município. A orientação é que os moradores confiram a identificação antes de fornecer documentos ou informações pessoais.
A secretária municipal de Fazenda, Ivone Pivati, também destacou a importância da iniciativa para as famílias que aguardam pela regularização de seus imóveis. O programa será ampliado gradativamente para outras localidades de Araruama.
Mais do que entregar documentos, a proposta coloca em evidência o direito das mulheres à propriedade e à segurança patrimonial. Em Araruama, a regularização fundiária começa com uma mensagem clara: garantir que a casa também esteja, preferencialmente, no nome delas.
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