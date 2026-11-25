Daniela Soares, durante lançamento do REURB - Ascom

Daniela Soares, durante lançamento do REURB Ascom

Publicado 25/11/2026 19:10 | Atualizado 25/11/2026 19:13

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O processo será realizado por etapas, começando pelo levantamento topográfico e mapeamento das áreas, seguido pelo cadastramento dos moradores, elaboração e aprovação dos projetos e, por fim, registro em cartório e entrega dos títulos.Entre os benefícios estão segurança jurídica, valorização dos imóveis, possibilidade de acesso a financiamentos e maior facilidade em processos de venda e transferência por herança. A Prefeitura também prevê pontos de atendimento presencial para orientar os moradores e reforçar a transparência do cadastramento.Para evitar golpes, os profissionais responsáveis pelo trabalho estarão identificados com camisa e crachá, e seus nomes serão divulgados nos canais oficiais do município. A orientação é que os moradores confiram a identificação antes de fornecer documentos ou informações pessoais.A secretária municipal de Fazenda, Ivone Pivati, também destacou a importância da iniciativa para as famílias que aguardam pela regularização de seus imóveis. O programa será ampliado gradativamente para outras localidades de Araruama.Mais do que entregar documentos, a proposta coloca em evidência o direito das mulheres à propriedade e à segurança patrimonial. Em Araruama, a regularização fundiária começa com uma mensagem clara: garantir que a casa também esteja, preferencialmente, no nome delas.