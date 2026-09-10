Andreia Calçada - DIVULGAÇÃO

Andreia Calçada DIVULGAÇÃO

Publicado 10/09/2026 00:00 | Atualizado 10/09/2026 06:42

Minha ex-esposa grava frequentemente cenas da minha filha de 3 anos chorando e falando errado e publica na internet. Já briguei com ela várias vezes por causa disso. Eu acho que ela já faz para alimentar conflitos entre nós pela separação. O que eu posso fazer para cessar de vez isso?

Augusto, São Gonçalo.

Segundo Andreia Calçada, psicóloga Clínica e Jurídica, a exposição repetida de uma criança de 3 anos nas redes sociais, especialmente em momentos de choro ou vulnerabilidade, pode causar impactos emocionais e violar seu direito à privacidade e à dignidade.

“Se você acredita que essas publicações estão sendo usadas para alimentar conflitos entre vocês, procure primeiro dialogar com a mãe, sempre priorizando o bem-estar da criança. Caso a situação continue, registre as publicações e busque orientação jurídica, pois o Judiciário pode determinar limites para o uso da imagem da criança quando houver prejuízo ao seu desenvolvimento ou quando ela estiver sendo instrumentalizada no conflito entre os pais”, pontua a especialista.

Além disso, Andreia explica que uma avaliação psicológica do contexto familiar pode ser importante para verificar se a criança está sendo exposta a situações que comprometem seu bem-estar emocional. O objetivo não é punir um dos pais, mas interromper comportamentos que possam instrumentalizar a criança no conflito e preservar seu desenvolvimento saudável.

Quando os adultos entram em conflito, a infância não pode virar palco e nem conteúdo, destaca Átila Alexandre Nunes, coordenador do serviço www.reclamaradianta.com.br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 993289328.

