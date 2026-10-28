Jeanne Vargas - DIVULGAÇÃO

Jeanne Vargas DIVULGAÇÃO

Publicado 28/10/2026 00:00

Estou afastado pelo INSS desde 2019 e recebo benefício por incapacidade temporária devido à esquizofrenia paranoide. Apesar dos laudos médicos que comprovam minha condição, nas perícias o INSS sempre determina minha alta. Gostaria de saber se, diante desse quadro, posso recorrer à Justiça para pedir a aposentadoria por incapacidade permanente. Quais critérios são considerados para que esse direito seja reconhecido?

Leandro da Costa, Vaz Lobo.





Segundo a advogada Jeanne Vargas, especialista em Direito Previdenciário, é possível recorrer à Justiça para pedir a aposentadoria por incapacidade permanente. “Para isso, é necessário comprovar que a pessoa está totalmente incapacitada para o trabalho e que essa incapacidade é permanente, ou seja, que não há possibilidade de recuperação que permita voltar a trabalhar, inclusive em outra atividade”, explica.



Os laudos e relatórios médicos são importantes para comprovar a situação de saúde, o tratamento realizado e a impossibilidade de trabalhar. Na Justiça, a incapacidade também será avaliada por um médico perito.



No caso relatado pelo leitor, considerando o recebimento do benefício por incapacidade temporária desde 2019 e as sucessivas altas pelo INSS, é importante analisar o histórico do benefício e os documentos médicos antes de uma possível ação judicial.



Também é necessário verificar o valor da aposentadoria, pois, após a Reforma da Previdência, em algumas situações, ela pode ser menor que o benefício por incapacidade temporária.



Dessa forma, comprovada a incapacidade total e permanente, poderá ser feito o pedido judicial de transformação do benefício temporário em aposentadoria por incapacidade permanente.



Antes de entrar na Justiça, é importante avaliar não apenas a possibilidade de obter a aposentadoria, mas também os impactos financeiros da mudança de benefício e a documentação necessária para sustentar o pedido, destaca Átila Nunes, coordenador do serviço www.reclamaradianta.com.br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 993289328.