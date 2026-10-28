Jeanne Vargas DIVULGAÇÃO
Segundo a advogada Jeanne Vargas, especialista em Direito Previdenciário, é possível recorrer à Justiça para pedir a aposentadoria por incapacidade permanente. “Para isso, é necessário comprovar que a pessoa está totalmente incapacitada para o trabalho e que essa incapacidade é permanente, ou seja, que não há possibilidade de recuperação que permita voltar a trabalhar, inclusive em outra atividade”, explica.
Os laudos e relatórios médicos são importantes para comprovar a situação de saúde, o tratamento realizado e a impossibilidade de trabalhar. Na Justiça, a incapacidade também será avaliada por um médico perito.
No caso relatado pelo leitor, considerando o recebimento do benefício por incapacidade temporária desde 2019 e as sucessivas altas pelo INSS, é importante analisar o histórico do benefício e os documentos médicos antes de uma possível ação judicial.
Também é necessário verificar o valor da aposentadoria, pois, após a Reforma da Previdência, em algumas situações, ela pode ser menor que o benefício por incapacidade temporária.
Dessa forma, comprovada a incapacidade total e permanente, poderá ser feito o pedido judicial de transformação do benefício temporário em aposentadoria por incapacidade permanente.
Antes de entrar na Justiça, é importante avaliar não apenas a possibilidade de obter a aposentadoria, mas também os impactos financeiros da mudança de benefício e a documentação necessária para sustentar o pedido, destaca Átila Nunes, coordenador do serviço www.reclamaradianta.com.br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 993289328.
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