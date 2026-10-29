Mariângela Albuquerque - Divulgação

Mariângela AlbuquerqueDivulgação

Publicado 29/10/2026 00:00

Meu esposo sofreu um infarto e está afastado do trabalho. Ele é aposentado, mas segue trabalhando na Comlurb, com desconto mensal do INSS. Por que continua contribuindo se não tem direito ao benefício por incapacidade?

Esther Fonseca, Niterói.

A dúvida da leitora é pertinente: por que o aposentado que continua trabalhando contribui para o INSS, mas não tem direito ao auxílio-doença?

Segundo a advogada Mariângela Albuquerque, a Lei nº 8.213/1991 determina que o aposentado que permanece ou retorna a uma atividade abrangida pelo RGPS continua sendo segurado obrigatório e sujeito às contribuições previdenciárias. Porém, o artigo 18, § 2º, estabelece que esse trabalhador não terá direito a novas prestações previdenciárias em razão dessa atividade, ressalvados o salário-família e a reabilitação profissional, quando preenchidos os requisitos legais.

Mas por que o INSS continua sendo descontado? Porque o sistema previdenciário não funciona como uma conta individual, na qual cada contribuição gera necessariamente um benefício específico. A Seguridade Social é financiada por toda a sociedade, e essas contribuições integram o custeio coletivo.

Essa regra foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal (STF). No Tema 503, a Corte reconheceu a constitucionalidade do artigo 18, § 2º, da Lei nº 8.213/1991. No caso apresentado, porém, é importante avaliar outros direitos. Para empregados, a empresa deve pagar os primeiros 15 dias consecutivos de afastamento por doença.

Também é recomendável verificar as normas coletivas e as regras aplicáveis ao vínculo com a Comlurb, pois podem existir previsões específicas de licença, complementação salarial, assistência à saúde ou outros direitos durante o afastamento.

Além disso, deve ser analisado se o infarto possui relação com as condições de trabalho. Havendo indícios de natureza ocupacional, a situação exige avaliação trabalhista e previdenciária específica.

Portanto, embora a contribuição ao INSS continue obrigatória, ela não garante um segundo benefício por incapacidade. Diante de um afastamento prolongado, é fundamental avaliar também os direitos trabalhistas e as particularidades do vínculo empregatício.

O desconto é obrigatório, mas conhecer os limites e as exceções da lei é fundamental para que o trabalhador não deixe de reivindicar seus direitos, destaca Átila Nunes, coordenador do serviço www.reclamaradianta.com.br. O atendimento é gratuito pelo e-mail juridico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 99328-9328.