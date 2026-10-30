Renato Loureiro - Divulgação

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Publicado 30/10/2026 00:00

Meu irmão está preso e precisa de atendimento médico especializado, mas a unidade prisional não consegue oferecer o tratamento de que ele necessita. A família pode contratar um médico ou dentista particular para atendê-lo dentro do presídio? O que pode ser feito quando o sistema não oferece o tratamento necessário?

Anônimo, São João de Meriti.

Segundo Renato Loureiro, advogado criminalista, a pessoa privada de liberdade não perde o direito à saúde nem ao atendimento adequado. A Lei de Execução Penal assegura assistência à saúde, enquanto a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso XLIX, garante o respeito à sua integridade física e moral.

“Quando a unidade prisional não consegue oferecer o tratamento necessário, é possível buscar autorização judicial, por meio de advogado, junto à VEP – Vara de Execuções Penais. Isso pode ocorrer quando o preso necessita de cardiologista, neurologista, psiquiatra, dentista ou outro especialista, e o sistema prisional não consegue disponibilizar o atendimento”, explica o especialista.

Loureiro destaca que a família pode assumir os custos do profissional, consultas, exames e tratamento, sem ônus para o Estado.

“A prisão restringe a liberdade, mas não elimina os direitos fundamentais. O Estado continua responsável pela saúde e integridade daquele que está sob sua custódia. Assim, quando o sistema prisional não oferece o tratamento necessário, é possível já buscar judicialmente uma solução, inclusive atendimento particular custeado pela família, observadas as regras de segurança”, finaliza.

A família deve reunir laudos, receitas e documentos que comprovem a necessidade do tratamento e a falta de atendimento pela unidade prisional. Esses registros podem ser fundamentais para embasar o pedido judicial ,destaca Átila Nunes, coordenador do serviço www.reclamaradianta.com.br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 993289328.