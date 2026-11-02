Mário Avelino - DIVULGAÇÃO

Mário Avelino DIVULGAÇÃO

Publicado 02/11/2026 00:00

Sou enfermeiro formado e trabalho 3 vezes por semana à noite cuidando de uma senhora acamada em sua residência. Falaram que não vão assinar minha carteira pois não sou trabalhador doméstico. Isso procede?

João, Macaé.

Segundo Mário Avelino, presidente do Instituto Doméstica Legal, a informação não procede. A Lei Complementar nº 150/2015 considera empregado doméstico aquele que presta serviços de forma contínua, pessoal, remunerada e subordinada a uma pessoa ou família, no âmbito residencial e sem finalidade lucrativa, por mais de dois dias por semana. O trabalho de cuidador de idosos e enfermeiro particular também pode se enquadrar nessa categoria.

Como você trabalha três vezes por semana, de forma regular, cuidando da mesma senhora em sua residência, existem elementos que podem caracterizar vínculo de emprego doméstico. Nesse caso, o empregador deve realizar o registro no eSocial e na Carteira de Trabalho, garantindo os direitos previstos para o empregado doméstico, como 13º salário, férias acrescidas de um terço, FGTS, INSS e descanso semanal remunerado, além de adicional noturno e horas extras, conforme a jornada realizada.

A situação pode ser diferente se você for contratado e remunerado por uma empresa, clínica ou serviço de home care. Nesse caso, se houver vínculo de emprego, em regra, ele será com a empresa responsável pela contratação.

O que define os direitos trabalhistas não é apenas o cargo exercido, mas as condições reais em que o serviço é prestado, destaca Átila Nunes, coordenador do serviço www.reclamaradianta.com.br. O atendimento é gratuito pelo e-mail juridico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 99328-9328.