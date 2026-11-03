Andreia Calçada DIVULGAÇÃO
A escola deve mediar conflitos entre famílias?
Meu filho de 10 anos brigou na escola com um coleguinha da mesma idade. No dia seguinte os pais do menino estavam na escola para tirar satisfação com ele e ninguém da escola interviu na abordagem. O que faço? Ele agora está com medo.
Patrícia Santos, Recreio.
Segundo Andreia Calçada, psicóloga clínica e jurídica, em uma situação de conflito entre crianças na escola, a primeira orientação aos pais é procurar a própria instituição. “É importante que a escola ouça todos os envolvidos e compreenda o que aconteceu antes que qualquer atitude seja tomada. Crianças podem brigar, mas é preciso avaliar a gravidade da situação. Os pais devem acolher o filho e ouvi-lo, mas evitar confrontar diretamente a outra criança ou seus responsáveis, especialmente quando conhecem apenas uma versão dos fatos”, orienta.
A escola tem um papel fundamental na mediação: deve conversar com professores, alunos e responsáveis e tomar as providências necessárias para garantir a segurança e o bem-estar das crianças. Se, mesmo após ser procurada, a escola não tomar as medidas adequadas diante de uma situação grave, a família pode buscar orientação junto ao Conselho Tutelar. O mais importante é evitar que um conflito entre crianças se transforme em um conflito entre adultos.
O medo de voltar à escola não deve ser uma consequência de um desentendimento. A criança precisa sentir que aquele é um ambiente seguro, onde os adultos estão preparados para protegê-la e orientá-la, destaca Átila Nunes, coordenador do serviço www.reclamaradianta.com.br. O atendimento é gratuito pelo e-mail juridico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 99328-9328.
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