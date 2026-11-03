Andreia Calçada - DIVULGAÇÃO

Andreia Calçada DIVULGAÇÃO

Publicado 03/11/2026 00:00

Meu filho de 10 anos brigou na escola com um coleguinha da mesma idade. No dia seguinte os pais do menino estavam na escola para tirar satisfação com ele e ninguém da escola interviu na abordagem. O que faço? Ele agora está com medo.

Patrícia Santos, Recreio.

Segundo Andreia Calçada, psicóloga clínica e jurídica, em uma situação de conflito entre crianças na escola, a primeira orientação aos pais é procurar a própria instituição. “É importante que a escola ouça todos os envolvidos e compreenda o que aconteceu antes que qualquer atitude seja tomada. Crianças podem brigar, mas é preciso avaliar a gravidade da situação. Os pais devem acolher o filho e ouvi-lo, mas evitar confrontar diretamente a outra criança ou seus responsáveis, especialmente quando conhecem apenas uma versão dos fatos”, orienta.

A escola tem um papel fundamental na mediação: deve conversar com professores, alunos e responsáveis e tomar as providências necessárias para garantir a segurança e o bem-estar das crianças. Se, mesmo após ser procurada, a escola não tomar as medidas adequadas diante de uma situação grave, a família pode buscar orientação junto ao Conselho Tutelar. O mais importante é evitar que um conflito entre crianças se transforme em um conflito entre adultos.

O medo de voltar à escola não deve ser uma consequência de um desentendimento. A criança precisa sentir que aquele é um ambiente seguro, onde os adultos estão preparados para protegê-la e orientá-la, destaca Átila Nunes, coordenador do serviço www.reclamaradianta.com.br. O atendimento é gratuito pelo e-mail juridico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 99328-9328.