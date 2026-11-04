Bruna BrigoniDivulgação
Segundo a advogada Bruna Brigoni, a Lei Maria da Penha reconhece expressamente as violências psicológica e patrimonial. Controlar o dinheiro, restringir amizades e redes sociais, fiscalizar deslocamentos e exigir informações constantes sobre onde a mulher está podem, conforme o contexto e a reiteração, caracterizar formas de violência e de controle, ainda que não exista qualquer lesão física.
Você não precisa aguardar a situação evoluir para buscar proteção, o registro de ocorrência com a solicitação de medidas protetivas de urgência, como proibição de aproximação e de contato, além de outras providências adequadas ao caso é o primeiro passo. Muito importante é preservar mensagens, áudios, comprovantes, registros de transferências ou qualquer outro elemento que demonstre o comportamento abusivo.
As medidas protetivas têm caráter preventivo e podem ser concedidas independentemente da existência de inquérito ou ação penal, permanecendo enquanto houver situação de risco.
O controle não pode ser confundido com cuidado, e o medo não deve fazer parte de uma relação. Romper esse ciclo começa pelo reconhecimento de que toda mulher tem direito à liberdade e à autonomia, destaca Átila Nunes, coordenador do serviço www.reclamaradianta.com.br. O atendimento é gratuito pelo e-mail juridico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 99328-9328.
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