Bruna Brigoni - Divulgação

Bruna BrigoniDivulgação

Publicado 04/11/2026 00:00

Meu ex-companheiro não me agride fisicamente, mas controla meu dinheiro, minhas redes sociais e minhas amizades, além de mandar mensagens constantemente para saber onde estou. Esse tipo de comportamento pode ser considerado violência doméstica? Quais medidas legais posso tomar mesmo sem ter sofrido uma agressão física?

Anônimo, São Gonçalo.





Segundo a advogada Bruna Brigoni, a Lei Maria da Penha reconhece expressamente as violências psicológica e patrimonial. Controlar o dinheiro, restringir amizades e redes sociais, fiscalizar deslocamentos e exigir informações constantes sobre onde a mulher está podem, conforme o contexto e a reiteração, caracterizar formas de violência e de controle, ainda que não exista qualquer lesão física.





Você não precisa aguardar a situação evoluir para buscar proteção, o registro de ocorrência com a solicitação de medidas protetivas de urgência, como proibição de aproximação e de contato, além de outras providências adequadas ao caso é o primeiro passo. Muito importante é preservar mensagens, áudios, comprovantes, registros de transferências ou qualquer outro elemento que demonstre o comportamento abusivo.





As medidas protetivas têm caráter preventivo e podem ser concedidas independentemente da existência de inquérito ou ação penal, permanecendo enquanto houver situação de risco.

O controle não pode ser confundido com cuidado, e o medo não deve fazer parte de uma relação. Romper esse ciclo começa pelo reconhecimento de que toda mulher tem direito à liberdade e à autonomia, destaca Átila Nunes, coordenador do serviço www.reclamaradianta.com.br. O atendimento é gratuito pelo e-mail juridico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 99328-9328.