Gina Bentes - Divulgação

Gina BentesDivulgação

Publicado 06/11/2026 00:00

Estou separada do meu ex-companheiro, que já me ameaçou e agrediu. Tenho uma medida protetiva, mas ele continua mandando mensagens e aparecendo perto do meu trabalho. Diz que a ordem não vai impedi-lo de falar comigo. Tenho medo de que a situação piore. O que pode acontecer se ele descumprir a medida? Preciso registrar uma ocorrência a cada vez ou o descumprimento já é considerado crime?

Anônimo, Grajaú.

Segundo a advogada Gina Bentes, o descumprimento da medida protetiva já é considerado crime por si só. Quando ele manda mensagens ou aparece em locais dos quais deveria manter distância, pode estar cometendo um crime que resulta em prisão. Se for preso em flagrante, o delegado não pode conceder fiança; apenas um juiz tem esse poder.

A especialista recomenda que a leitora registre um novo Boletim de Ocorrência (B.O.) sempre que a ordem for desrespeitada. “Guarde todas as provas: tire prints das mensagens, anote datas e horários da perseguição e junte testemunhas ou imagens de câmeras, se possível”, esclarece.

Fazer esses registros é fundamental. As provas de que ele continua desrespeitando a ordem podem fundamentar um pedido de prisão preventiva, caso as autoridades entendam que essa medida é necessária para proteger a vítima.

Não deixe passar. Leve as provas à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) ou procure uma delegacia para comunicar o descumprimento. Se ele aparecer e houver risco imediato, ligue para o 190.

A mulher não precisa esperar que uma nova agressão aconteça para denunciar o descumprimento e buscar proteção, destaca Átila Nunes, coordenador do serviço www.reclamaradianta.com.br. O atendimento é gratuito pelo e-mail juridico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 99328-9328.