Andreia Calçada - DIVULGAÇÃO

Andreia Calçada DIVULGAÇÃO

Publicado 09/11/2026 00:00

Sou separado há três anos e tenho a guarda compartilhada do meu filho, de 5 anos. Desde a separação, ele passa as férias de dezembro comigo. Neste ano, porém, precisarei viajar a trabalho, e minha ex-esposa não quer ficar com ele durante todo o mês, por receio de que nosso filho fique ressentido com a mudança. Essa alteração na rotina pode afetá-lo emocionalmente?

Arthur Ramos, Barra da Tijuca.

Segundo Andreia Calçada, psicóloga clínica e jurídica, as férias escolares são momentos importantes para as crianças, mas, para pais separados, podem gerar conflitos sobre a convivência. “Mesmo na guarda compartilhada, o diálogo e o planejamento são fundamentais”, pontua.

A especialista alerta que, aos 5 anos, a criança pode sentir falta da rotina habitual ou ficar frustrada com a mudança, mas isso não significa necessariamente que ficará ressentida. Para Andreia, o mais importante é que ela se sinta amada e segura.

A psicóloga recomenda que o pai converse novamente com a mãe e que ambos busquem uma alternativa que priorize o bem-estar da criança. Se necessário, o período de convivência pode ser ajustado para que o filho passe parte das férias com o pai e parte com a mãe.

Imprevistos acontecem e a flexibilidade é essencial. Para evitar desentendimentos, a orientação é registrar o acordo por escrito, mesmo por WhatsApp ou e-mail. O foco deve ser sempre o melhor interesse da criança.

Mais do que dividir os dias no calendário, o desafio é garantir que a criança continue se sentindo acolhida e tenha a certeza de que o vínculo com os dois pais permanece seguro, mesmo quando os planos precisam mudar, destaca Átila Nunes, coordenador do serviço www.reclamaradianta.com.br. O atendimento é gratuito pelo e-mail juridico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 99328-9328.