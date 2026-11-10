Jeanne Vargas - DIVULGAÇÃO

Jeanne Vargas DIVULGAÇÃO

Publicado 10/11/2026 00:00

Trabalho como diarista e contribuo para o INSS há alguns anos. Estou com um problema sério na coluna e meu médico recomendou afastamento por alguns meses. Tenho direito ao benefício por incapacidade temporária mesmo sendo autônoma? Como comprovar que não posso trabalhar?

Maria Ester, Duque de Caxias.



Segundo a advogada Jeanne Vargas, especialista em Direito Previdenciário, a diarista pode contribuir para o INSS como contribuinte individual (autônoma) ou como MEI, e em qualquer dessas formas tem direito ao auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença. “Em regra, é preciso ter pelo menos 12 meses de contribuição e comprovar que não consegue trabalhar. Mesmo quem parou de pagar continua protegido pelo INSS por um tempo, em geral 12 meses após a última contribuição, o chamado período de graça”, explica.



O pedido é feito pelo Meu INSS (site ou aplicativo) ou pelo telefone 135. Para comprovar, reúna laudos, exames e um atestado recente com o diagnóstico (CID) e o tempo de afastamento indicado. Peça ao médico que explique por escrito por que você não pode trabalhar. No caso da diarista, ajuda registrar que a atividade exige esforço físico, como carregar peso, se abaixar e ficar muito tempo em pé. Se o benefício for negado, é possível recorrer ou entrar com ação na Justiça.



Manter as contribuições previdenciárias em dia é uma forma de proteção para quem trabalha por conta própria e pode fazer toda a diferença quando um problema de saúde impede a pessoa de garantir o próprio sustento, destaca Átila Nunes, coordenador do serviço www.reclamaradianta.com.br. O atendimento é gratuito pelo e-mail juridico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 99328-9328.