Júlia Alexim - Divulgação

Júlia AleximDivulgação

Publicado 11/11/2026 00:00

Tenho enfrentado situações que considero violentas, tanto no ambiente de trabalho quanto fora dele, mas tenho dúvidas sobre o que caracteriza violência contra a mulher. Quais comportamentos e situações podem ser enquadrados como violência e quais são os caminhos para buscar proteção e denunciar?

Mariana, Copacabana.

A advogada criminalista Júlia Alexim explica que a violência contra a mulher pode ocorrer em diferentes contextos e nem sempre envolve agressões físicas. No ambiente doméstico, situações de controle, perseguição, humilhação e impedimento de trabalhar podem comprometer a saúde emocional, a autonomia financeira e a vida profissional da vítima.

No ambiente corporativo, a violência pode se manifestar por meio de discriminação, comentários depreciativos, assédio e abuso de poder, criando ambientes hostis.

A informação é uma importante ferramenta de proteção. O assédio sexual pode envolver constrangimentos para obter vantagens ou favorecimentos sexuais. Já a violência psicológica pode incluir humilhações, ameaças e ridicularizações, com impactos na saúde mental.

Ao identificar essas situações, é importante buscar orientação, reunir registros que comprovem os fatos e utilizar os canais de denúncia disponíveis. As empresas também têm papel fundamental na prevenção e na criação de mecanismos seguros para denúncias.

Reconhecer as diferentes formas de violência é essencial para garantir segurança, respeito e liberdade às mulheres.

A vítima não precisa enfrentar essas situações sozinha: buscar apoio especializado pode ajudar a identificar as medidas cabíveis e a romper o ciclo de violência com mais segurança, destaca Átila Nunes, coordenador do serviço www.reclamaradianta.com.br. O atendimento é gratuito pelo e-mail juridico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 99328-9328.