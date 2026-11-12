Marcele Loyola, advogada - Divulgação

Marcele Loyola, advogadaDivulgação

Publicado 12/11/2026 00:00

Depois de uma forte oscilação de energia na minha rua, meu computador e minha televisão pararam de funcionar. Chamei um técnico, que constatou que os aparelhos foram danificados por uma descarga ou oscilação na rede elétrica. Tenho o laudo e os orçamentos para o conserto. Entrei em contato com a concessionária de energia, mas a empresa disse que não poderia ser responsabilizada porque não ficou comprovado que o problema foi causado pela rede. Nesse caso, quem tem que provar a origem do dano? Posso exigir que a concessionária pague o conserto ou o valor de um aparelho que não tenha mais reparo?

Michele Freitas, Magé.

Segundo a advogada Marcele Loyola, a concessionária pode, sim, ser responsabilizada pelos danos causados por oscilação ou descarga elétrica. Sua responsabilidade é objetiva, conforme o art. 37, § 6º, da Constituição Federal e o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor: não é necessário provar culpa, mas devem existir elementos que demonstrem o dano e sua relação com a falha no fornecimento.

O consumidor deve apresentar as informações sobre a ocorrência e os aparelhos danificados, sendo o laudo técnico e os orçamentos provas relevantes. Já a Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 determina que a concessionária investigue a origem do dano, considerando os registros de sua rede. Para afastar sua responsabilidade, deve comprovar a inexistência dessa relação ou outra hipótese de exclusão prevista na norma. Uma negativa genérica, portanto, não basta.

É recomendável formalizar o pedido, guardar o protocolo, o laudo, os orçamentos e as fotografias, além de permitir eventual inspeção. O conserto antes dessa verificação é permitido, mas exige preservar a nota fiscal do serviço, o laudo técnico, dois orçamentos detalhados e as peças danificadas substituídas.

Se o aparelho tiver reparo, cabe exigir o conserto ou seu custeio. Se for irreparável, cabe a substituição ou o pagamento do valor de um aparelho novo equivalente, sem redução pela idade do equipamento. Em caso de recusa, guarde a resposta por escrito e procure a ANEEL, o Procon ou assistência jurídica para buscar a reparação.

A falta de solução administrativa não impede o consumidor de buscar seus direitos pelos canais de defesa do consumidor ou pela Justiça, destaca Átila Nunes, coordenador do serviço www.reclamaradianta.com.br. O atendimento é gratuito pelo e-mail juridico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 99328-9328.