Rose Tavares - Divulgação

Rose TavaresDivulgação

Publicado 13/11/2026 00:00

Meu filho faz tratamento contínuo contra o câncer, com sessões de quimioterapia pelo plano de saúde, e recebemos um aviso de que o contrato coletivo será cancelado. A operadora pode encerrar o plano mesmo com o tratamento em andamento? Ela é obrigada a manter a cobertura até a alta médica ou até conseguirmos contratar outro plano?

Ivana Junqueira, Cosme Velho.



Segundo a advogada Rose Tavares, o plano de saúde não pode simplesmente interromper a quimioterapia do seu filho porque o contrato coletivo foi cancelado. “Mesmo que o encerramento do contrato seja considerado regular, o tratamento de uma doença grave que já está em andamento deve ser preservado”, enfatiza.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu, no Tema 1.082, que a operadora deve garantir a continuidade da assistência ao paciente que esteja internado ou em tratamento de doença grave, quando esse tratamento for essencial à preservação da sua vida ou da sua integridade física. Essa cobertura deve ser mantida até a efetiva alta médica, desde que o titular arque com o pagamento integral das mensalidades.

Portanto, no caso de uma criança em tratamento contínuo contra o câncer, a operadora não pode usar o cancelamento do contrato coletivo para interromper as sessões de quimioterapia. E um ponto importante: a obrigação não é apenas manter o plano até que a família consiga contratar outro. Em regra, a proteção se estende até a alta médica do tratamento que já estava em curso.

A especialista ressalta que se houver ameaça de suspensão da quimioterapia, a família deve solicitar a negativa por escrito e buscar orientação jurídica imediatamente. “É possível recorrer à Justiça, inclusive com pedido de liminar, para impedir a interrupção do tratamento”, finaliza.

A continuidade do tratamento é essencial para preservar a saúde e a segurança do paciente. Por isso, diante de uma ameaça de interrupção, a família deve agir rapidamente para garantir que o atendimento não sofra descontinuidade, destaca Átila Nunes, coordenador do serviço www.reclamaradianta.com.br. O atendimento é gratuito pelo e-mail juridico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 99328-9328.