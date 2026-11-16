Vinícius Morais - Arquivo pessoal

Vinícius Morais Arquivo pessoal

Publicado 16/11/2026 00:00

Completei 59 anos e a mensalidade do meu plano de saúde aumentou muito por causa da mudança de faixa etária. Esse tipo de reajuste é permitido? Existe um percentual máximo e como posso saber se o aumento foi abusivo?

Marcela Nogueira, Praça Seca.

Segundo o advogado Vinícius Morais, o reajuste por mudança de faixa etária é permitido, mas tem limites. “Nos contratos firmados a partir de 2004, a Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS fixa dez faixas, sendo a última aos 59 anos”, pontua.

O especialista esclarece que há duas travas: o valor da última faixa não pode passar de seis vezes o da primeira (0 a 18 anos), e a variação acumulada entre a 7ª e a 10ª faixas não pode superar a acumulada entre a 1ª e a 7ª. Os percentuais devem estar previstos de forma clara no contrato, e a regra vale também para planos coletivos.

Já os contratos anteriores a 1999 e não adaptados seguem as faixas e os índices escritos neles. A partir dos 60 anos, o Estatuto da Pessoa Idosa proíbe novo aumento por idade. O STJ (Tema 952) valida o reajuste desde que respeite o contrato e as normas da ANS e não use percentual desarrazoado que, na prática, afaste o idoso do plano.

Para saber se houve abuso, peça à operadora o contrato e a tabela de preços por faixa etária, faça a comparação e confira se o aumento coincidiu com o reajuste anual, que é uma cobrança separada e pode ter vindo na mesma fatura. Se houver irregularidade, registre reclamação na ANS (0800 701 9656 ou gov.br/ans) e no Procon. Guarde boletos e comunicados. Sem solução, é possível ir à Justiça para reduzir o percentual e reaver o que foi pago a mais.

Antes de aceitar um aumento expressivo, vale conferir os critérios aplicados e exigir da operadora uma explicação detalhada sobre o cálculo do reajuste, destaca Átila Nunes, coordenador do serviço www.reclamaradianta.com.br. O atendimento é gratuito pelo e-mail juridico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 99328-9328.