Jeanne Vargas - DIVULGAÇÃO

Jeanne Vargas DIVULGAÇÃO

Publicado 17/11/2026 00:00

Tenho 58 anos e comecei a trabalhar muito jovem. Passei por empregos com carteira assinada, períodos como autônoma e também fiquei alguns anos sem contribuir para o INSS. Sempre ouvi dizer que, por ter começado a trabalhar cedo, eu conseguiria me aposentar antes. Agora estou tentando entender quanto tempo realmente tenho de contribuição e descobri que alguns períodos podem não estar registrados corretamente no meu CNIS. Como posso saber se todo o meu tempo de trabalho está sendo considerado pelo INSS?

Mônica Rodrigues, Anchieta.



Segundo a advogada Jeanne Vargas, especialista em Direito Previdenciário, quem pensa em se aposentar pelo INSS precisa agir de forma preventiva e verificar se todo o tempo de contribuição e os salários aparecem no extrato previdenciário, o CNIS, disponível no Meu INSS.



“Compare as informações do extrato com sua carteira de trabalho e com os carnês do INSS, caso tenha pago como autônoma ou facultativa. Fique atenta a empregos que não aparecem, datas erradas e salários faltando ou com valor menor. Se encontrar algum erro, é possível pedir a correção antes mesmo da aposentadoria, com documentos como carteira de trabalho, contra cheques, extrato do FGTS e guias de pagamento”, orienta a especialista.



Ter começado a trabalhar cedo ajuda a somar tempo, mas isso sozinho não garante aposentadoria antecipada. Por isso, além de corrigir o CNIS, é importante verificar as datas prováveis de aposentadoria e os valores em cada regra possível. Não confie no simulador do INSS: ele repete os erros do CNIS e pode apresentar cenários de aposentadoria errados. Com os cenários corretos, você terá mais segurança para decidir o melhor momento para se aposentar.



Um planejamento previdenciário feito com antecedência pode evitar surpresas desagradáveis e até impedir que o trabalhador adie a aposentadoria desnecessariamente. Afinal, conhecer seus direitos e conferir seu histórico contributivo é fundamental para não perder tempo nem dinheiro na hora de requerer o benefício, destaca Átila Nunes, coordenador do serviço www.reclamaradianta.com.br. O atendimento é gratuito pelo e-mail juridico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 99328-9328.