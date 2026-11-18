Alice Alpiri - Arquivo pessoal

Alice AlpiriArquivo pessoal

Publicado 18/11/2026 00:00

Comprei um apartamento e, depois de receber as chaves, descobri que havia dívidas antigas de condomínio deixadas pelo antigo proprietário. Sou obrigada a pagar esses valores ou a responsabilidade continua sendo de quem era o dono do imóvel?

Getúlio Silva, Padre Miguel.



Quem compra um imóvel precisa saber que nem toda dívida deixada pelo antigo proprietário desaparece com a venda. É o caso das cotas condominiais, obrigações vinculadas ao imóvel, conhecidas como propter rem. Assim, o adquirente pode responder por débitos anteriores à compra, inclusive juros e multas, conforme o artigo 1.345 do Código Civil.

Segundo a advogada imobiliária Alice Alpiri, o IPTU também pode ser exigido do comprador, observadas as regras e exceções do artigo 130 do Código Tributário Nacional. “Já as dívidas de água e energia elétrica são, em regra, pessoais e não se transferem automaticamente ao novo proprietário. Débitos condominiais e tributários podem resultar em cobrança judicial e até penhora e leilão do imóvel”, explica.

Seja para moradia ou investimento, a aquisição exige mais do que avaliar preço e pagamento. É indispensável a due diligence imobiliária (investigação detalhada feita antes de fechar um negócio) análise prévia da matrícula, da situação fiscal e condominial, dos documentos dos vendedores e de ações ou restrições que possam comprometer o negócio. Essa cautela permite identificar riscos e evitar prejuízos financeiros.

Por isso, antes de assinar o contrato, é importante exigir certidões e comprovantes de quitação. A prevenção pode evitar que uma compra planejada se transforme em uma disputa judicial e em um prejuízo inesperado, destaca Átila Nunes, coordenador do serviço www.reclamaradianta.com.br. O atendimento é gratuito pelo e-mail juridico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 99328-9328.