Marcele Loyola, advogada - Divulgação

Marcele Loyola, advogadaDivulgação

Publicado 19/11/2026 00:00

Eu estava viajando quando meu carro caiu em um buraco que estava na via. O impacto danificou o pneu, a roda e a suspensão do meu carro. Tirei fotos do local, do buraco e dos danos no veículo e também guardei o comprovante do pedágio. Entrei em contato com a concessionária para pedir o ressarcimento, mas eles disseram que eu deveria provar que o buraco já estava na pista e que a empresa tinha responsabilidade pelo acidente. Minha dúvida é: por ser uma rodovia administrada por uma concessionária e pela qual eu pago pedágio, ela é responsável pelos danos causados por um buraco na pista?

Mateus Ferreira, Araruama.



Segundo a advogada Marcele Loyola, a concessionária tem o dever de conservar a rodovia e oferecer condições seguras de tráfego, sendo sua responsabilidade pelos danos decorrentes de falhas nesse serviço objetiva, ou seja, independe de prova de culpa, conforme o art. 37, §6º, da Constituição Federal, os arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor e os arts. 6º e 25 da Lei de Concessões (Lei nº 8.987/95).



Para garantir seu direito, o motorista deve apresentar elementos que demonstrem a existência do buraco, os danos e a relação entre eles. As fotografias e o comprovante do pedágio ajudam, mas é recomendável reunir também a identificação do quilômetro e do sentido da via, o registro da ocorrência e um laudo ou orçamento mecânico. Não é necessário provar que a concessionária já sabia do buraco: o desconhecimento, por si só, não afasta seu dever de conservação e fiscalização. Para excluir a responsabilidade, a empresa terá que demonstrar uma causa que a afaste, como a inexistência de defeito no serviço ou a culpa exclusiva do motorista. Em ação judicial, o juiz pode inverter o ônus da prova em favor do consumidor, nas condições previstas no Código de Defesa do Consumidor.



Comprovada a relação entre o buraco e os prejuízos, é possível exigir o ressarcimento dos reparos no pneu, na roda e na suspensão, além de outras despesas necessárias, como guincho. Formalize o pedido, guarde o protocolo e solicite resposta da concessionária por escrito. Se houver recusa, procure o Procon, a agência reguladora responsável pela rodovia ou assistência jurídica para buscar a reparação no Judiciário.



Vale lembrar que a cobrança de pedágio não representa apenas o direito de utilizar a rodovia, mas também impõe à concessionária o dever de prestar um serviço adequado e seguro. A conservação da pista faz parte dessa obrigação, destaca Átila Nunes, coordenador do serviço www.reclamaradianta.com.br. O atendimento é gratuito pelo e-mail juridico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 99328-9328.



