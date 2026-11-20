Melissa Areal Pires - Divulgação

Melissa Areal PiresDivulgação

Publicado 20/11/2026 00:00

Cheguei a um hospital passando mal e, antes de ser internado, me disseram que eu precisava deixar um depósito de R$ 100 mil como garantia. Minha família ficou desesperada e acabou conseguindo o dinheiro emprestado. O hospital pode exigir esse tipo de pagamento antecipado para me atender? Posso pedir o dinheiro de volta e ainda ser indenizado?

Rodrigo Santos, Niterói.

Segundo a advogada Melissa Areal Pires, especialista em Direito à Saúde, a resposta é não quando se trata de atendimento de urgência ou emergência. “Nessas situações, o hospital não pode exigir depósito, cheque-caução, nota promissória ou qualquer outra garantia financeira como condição para prestar atendimento ou realizar a internação. A legislação brasileira considera essa prática ilegal e até mesmo criminosa”, destaca.

A regra existe porque pacientes e familiares costumam chegar ao hospital em situação de extrema vulnerabilidade. Nesses momentos, a prioridade deve ser a proteção da vida e da saúde, e não a discussão sobre garantias financeiras. “Isso não significa que o paciente fique dispensado de pagar pelos serviços efetivamente prestados, quando eles forem de sua responsabilidade. O que a lei proíbe é exigir um valor antecipado como condição para o atendimento, apenas para assegurar o pagamento futuro das despesas”, orienta Melissa.

Se os R$ 100 mil foram exigidos exclusivamente para garantir o pagamento das despesas e como condição para o atendimento ou a internação, o paciente pode buscar a devolução do valor e, dependendo das circunstâncias, também uma indenização pelos prejuízos sofridos. A análise do caso concreto é fundamental para definir quais medidas podem ser adotadas.

Por isso, é importante guardar comprovantes, recibos, mensagens, contratos e qualquer outro documento que demonstre a exigência do pagamento e as circunstâncias em que ele foi realizado.

Em uma situação de emergência, o paciente não deve ser colocado diante da escolha entre conseguir dinheiro e receber atendimento, destaca Átila Nunes, coordenador do serviço www.reclamaradianta.com.br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 993289328.