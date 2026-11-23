Soraya Goodman Divulgação
Segundo a advogada Soraya Goodman, não existe um percentual único aplicável a toda multa de fidelidade. “A penalidade deve guardar proporção com o benefício concedido ao consumidor e com o período restante do contrato”, destaca.
O Superior Tribunal de Justiça admite a cláusula de fidelização quando o consumidor recebe informações claras sobre sua existência, prazo e consequências, além de efetiva vantagem econômica pela permanência contratual. No entanto, a cobrança da multa integral, sem considerar o período já cumprido, pode ser abusiva. Para o STJ, a penalidade deve ser calculada de modo proporcional ao tempo restante e ao benefício efetivamente concedido. A cobrança integral, como se o consumidor não tivesse cumprido nenhuma parte do contrato, pode gerar vantagem exagerada ao fornecedor e enriquecimento sem causa.
O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro segue orientação semelhante. A multa pode ser considerada abusiva quando corresponde praticamente a todas as parcelas restantes, ignora o período já cumprido, decorre de renovação automática sem novo benefício ou não é acompanhada de prova de prejuízo ou investimento que justifique o valor exigido. Também merece atenção a cobrança cumulativa da multa com a totalidade das mensalidades vincendas.
A análise pode ser fundamentada no artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, que considera abusivas as cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, e no artigo 413 do Código Civil, que autoriza a redução equitativa da penalidade quando a obrigação tiver sido parcialmente cumprida ou quando a multa for manifestamente excessiva.
Por isso, diante de uma cobrança elevada, o consumidor pode buscar a declaração de inexigibilidade da multa ou, subsidiariamente, sua redução proporcional. A solução dependerá da análise do contrato, do benefício recebido, do tempo de permanência e da forma utilizada para calcular a penalidade.
fidelidade contratual não é licença para cobrança abusiva.
Antes de aceitar uma cobrança, o consumidor deve solicitar a memória de cálculo da multa e conferir se os valores estão de acordo com o contrato, destaca Átila Nunes, coordenador do serviço www.reclamaradianta.com.br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 993289328.
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