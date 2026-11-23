Soraya Goodman - Divulgação

Soraya Goodman Divulgação

Publicado 23/11/2026 00:00

Contratei um serviço por um ano, mas precisei cancelar antes do prazo. A empresa está cobrando uma multa muito alta, que praticamente corresponde ao valor das parcelas que ainda faltavam. Existe um limite para essa multa? Quando uma cláusula de fidelidade pode ser considerada abusiva?

Melissa Junqueira, Magé.





Segundo a advogada Soraya Goodman, não existe um percentual único aplicável a toda multa de fidelidade. “A penalidade deve guardar proporção com o benefício concedido ao consumidor e com o período restante do contrato”, destaca.



O Superior Tribunal de Justiça admite a cláusula de fidelização quando o consumidor recebe informações claras sobre sua existência, prazo e consequências, além de efetiva vantagem econômica pela permanência contratual. No entanto, a cobrança da multa integral, sem considerar o período já cumprido, pode ser abusiva. Para o STJ, a penalidade deve ser calculada de modo proporcional ao tempo restante e ao benefício efetivamente concedido. A cobrança integral, como se o consumidor não tivesse cumprido nenhuma parte do contrato, pode gerar vantagem exagerada ao fornecedor e enriquecimento sem causa.



O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro segue orientação semelhante. A multa pode ser considerada abusiva quando corresponde praticamente a todas as parcelas restantes, ignora o período já cumprido, decorre de renovação automática sem novo benefício ou não é acompanhada de prova de prejuízo ou investimento que justifique o valor exigido. Também merece atenção a cobrança cumulativa da multa com a totalidade das mensalidades vincendas.



A análise pode ser fundamentada no artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, que considera abusivas as cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, e no artigo 413 do Código Civil, que autoriza a redução equitativa da penalidade quando a obrigação tiver sido parcialmente cumprida ou quando a multa for manifestamente excessiva.



Por isso, diante de uma cobrança elevada, o consumidor pode buscar a declaração de inexigibilidade da multa ou, subsidiariamente, sua redução proporcional. A solução dependerá da análise do contrato, do benefício recebido, do tempo de permanência e da forma utilizada para calcular a penalidade.

fidelidade contratual não é licença para cobrança abusiva.



Antes de aceitar uma cobrança, o consumidor deve solicitar a memória de cálculo da multa e conferir se os valores estão de acordo com o contrato, destaca Átila Nunes, coordenador do serviço www.reclamaradianta.com.br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 993289328.

